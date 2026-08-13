Riccardo D’Angelo confía en la victoria y no descarta la sorpresa el domingo en La Rinconada

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El ambiente de la pista de carreras en el Hipódromo La Rinconada se vistió de expectativa durante la jornada de ajustes finales previa a la reunión número 32 del año. El equipo de Meridiano Web estuvo presente en el óvalo de Coche para dar cobertura a los aprontes definitivos y conversar en exclusiva con el destacado entrenador Riccardo D’Angelo, quien afina los últimos detalles de sus presentados con el objetivo de mantener un excelente rendimiento en la cartelera dominical.

El compromiso central de la jornada será el LXXI Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI), competencia de máxima jerarquía que se disputará en trayecto de 2.000 metros. Para este importante desafío, el popular "Ricky" dirá presente en el aparato de partidas con una representación doble integrada por los potros Big Valdi y Teniente Dan.

Una historia de éxito en la prueba reina: La Rinconada

La trayectoria de D’Angelo en esta competencia ostenta un peso histórico significativo. A lo largo de las 70 ediciones previas de esta joya de la hípica nacional, el profesional ha visitado el recinto de ganadores en tres oportunidades: la primera victoria llegó con Águila Negra (2003), seguida años después por los triunfos de Gran Will (2016) y El Gran Eladio (2023). Este domingo buscará añadir una cuarta fotografía a su historial en la prueba.

Durante el encuentro en las instalaciones del recinto capitalino, el preparador expresó su entusiasmo ante la nueva oportunidad clásica y ofreció sus impresiones sobre la condición de sus pupilos:

"Agradezco a Meridiano Web por esta nueva invitación. Efectivamente participamos en la prueba más importante del día domingo, el Clásico República Bolivariana de Venezuela (Gr. I), donde presento dos ejemplares de gran nivel", destacó el entrenador al inicio del diálogo.

Análisis de los protagonistas: Entrevista R32

Al ser consultado sobre las opciones individuales de cada uno de sus presentados, D’Angelo analizó en detalle el momento físico y las proyecciones de sus pupilos para la distancia de aliento:

Big Valdi: "Es un caballo que viene de una bonita y bastante emocionante victoria en el Clásico Cría Nacional. El ejemplar mantiene una excelente condición física y trataremos de continuar con esta racha ganadora".

Teniente Dan: "En su actuación anterior, este caballo venía con muchas fuerzas en los metros finales. Considero que estos 200 metros adicionales serán la clave para que ejecute una atropellada mucho más efectiva y busque dar la sorpresa en este clásico".

Con la mesa servida y una preparación impecable, Riccardo D’Angelo alista sus piezas para ser protagonista de primer orden en la carrera más relevante de la reunión 32 en La Rinconada.