Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°32

Esta es la información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar este domingo

Por

Saúl García
Jueves, 13 de agosto de 2026 a las 07:00 am
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°32
José Felix Lara
Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo es: La Rinconada. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.

NOTAS RELACIONADAS

La Rinconada: Favoritos de la Catedra de las revistas hípicas del BloqueDeArmas para la reunión 32

La temporada hìpica continúa el domingo nueve de agosto, donde abrirá el mes con una programación de 13 carreras dominicales a partir de la 1:00 de la tarde, con la presencia de la tercera gema de la Triple Corona con el Clásico República Bolívariana de Venezuela G1 para potros nacionales de tres años en recorrido de 2.000 metros y el juego del 5y6 Nacional a partir de la octava competencia.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS 
Ávila 13
Grand Gala 8
Sonia Slew  8
Madagasgar 3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
The Last Dance 13
Invencible 6
Time Report 6
Zio Giaccof 2
El Pequeño José  1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Toda una Rubia  10
Miss Morgan  6
Mitología 6
Milagro del Valle 5
Craigh Na Dum 2

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Niño del Cielo 14
Wadi al Kouf 10
Mister Will 4
Extreme Legacy 2

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Make Sense of it 10
Golden Victoria 10
Grand Sensation 7
Gypsy Queen 2
Queen Endira 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Chamuel  12
Charlie 6
Huracán Luis  4
RayCharles 4
Sr Gato Pardo 3
Niki Lauda 1

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?