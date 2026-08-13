La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°32

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo es: La Rinconada. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.
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La temporada hìpica continúa el domingo nueve de agosto, donde abrirá el mes con una programación de 13 carreras dominicales a partir de la 1:00 de la tarde, con la presencia de la tercera gema de la Triple Corona con el Clásico República Bolívariana de Venezuela G1 para potros nacionales de tres años en recorrido de 2.000 metros y el juego del 5y6 Nacional a partir de la octava competencia.
PRIMERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Ávila
|13
|Grand Gala
|8
|Sonia Slew
|8
|Madagasgar
|3
SEGUNDA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|The Last Dance
|13
|Invencible
|6
|Time Report
|6
|Zio Giaccof
|2
|El Pequeño José
|1
TERCERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Toda una Rubia
|10
|Miss Morgan
|6
|Mitología
|6
|Milagro del Valle
|5
|Craigh Na Dum
|2
CUARTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Niño del Cielo
|14
|Wadi al Kouf
|10
|Mister Will
|4
|Extreme Legacy
|2
QUINTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Make Sense of it
|10
|Golden Victoria
|10
|Grand Sensation
|7
|Gypsy Queen
|2
|Queen Endira
|1
SEXTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Chamuel
|12
|Charlie
|6
|Huracán Luis
|4
|RayCharles
|4
|Sr Gato Pardo
|3
|Niki Lauda
|1