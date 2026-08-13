La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°32

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo es: La Rinconada. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.

La Rinconada: Favoritos de la Catedra de las revistas hípicas del BloqueDeArmas para la reunión 32

La temporada hìpica continúa el domingo nueve de agosto, donde abrirá el mes con una programación de 13 carreras dominicales a partir de la 1:00 de la tarde, con la presencia de la tercera gema de la Triple Corona con el Clásico República Bolívariana de Venezuela G1 para potros nacionales de tres años en recorrido de 2.000 metros y el juego del 5y6 Nacional a partir de la octava competencia.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Ávila 13 Grand Gala 8 Sonia Slew 8 Madagasgar 3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS The Last Dance 13 Invencible 6 Time Report 6 Zio Giaccof 2 El Pequeño José 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Toda una Rubia 10 Miss Morgan 6 Mitología 6 Milagro del Valle 5 Craigh Na Dum 2

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Niño del Cielo 14 Wadi al Kouf 10 Mister Will 4 Extreme Legacy 2

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Make Sense of it 10 Golden Victoria 10 Grand Sensation 7 Gypsy Queen 2 Queen Endira 1

SEXTA VÁLIDA