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El próximo domingo 16 de agosto, el hipódromo La Rinconada se transformará en el epicentro de las emociones hípicas en el país. La reunión número 32 de la presente temporada ofrece un exigente e interesante programa de 13 competencias. El cartel incluye una prueba selectiva de enorme jerarquía, ya que llega a su fin la triple corona nacional con la realización del Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI) en recorrido de 2.000 metros.

Asimismo, la expectativa entre los aficionados es máxima. El tradicional juego del 5y6 nacional iniciará su acción a la altura de la décima carrera de la tarde, un diseño de programa que proyecta, desde ya, un nuevo monto récord en la recaudación del pool de las mayorías.

El respaldo de "La Biblia del Hipismo"

Para descifrar esta exigente cartelera dominical, la afición cuenta con el respaldo incondicional de Gaceta Hípica. La publicación insignia del Bloque De Armas, reconocida unánimemente como "La Biblia del Hipismo", trasciende el concepto de una simple guía de pronósticos. A lo largo de las décadas, se consolida como el pilar informativo fundamental del turf venezolano.

La precisión técnica es la marca de fábrica de esta revista. Gracias a su exclusivo y afamado sistema de Speed Rating, Gaceta Hípica reafirma su liderazgo en el mercado. Esta herramienta brinda los datos necesarios para que su fiel audiencia afronte con éxito los retos de la jornada.

El valor del Speed Rating en el análisis: La Rinconada R32

Es imperativo recordar que el Speed Rating es una pieza crucial para cuantificar el rendimiento real de los purasangres. A través de este cálculo, los analistas y apostadores determinan la velocidad y la capacidad de respuesta de cada ejemplar en relación con la distancia y el estado de la pista.

En una reunión marcada por la igualdad de fuerzas y los estrenos de piezas internacionales, la orientación de Gaceta Hípica es la brújula que guía al éxito. La cita dominical promete emociones de principio a fin, bajo la lupa técnica de la revista que mejor conoce el sentimiento del hípico venezolano.

Proyecciones de Speed Rating - Reunión 32 (Domingo 16 de Agosto)

A continuación, mencionamos los ejemplares participantes para la jornada del 5y6 de la vigésima octava reunión, basados en el mejor rating de sus últimas actuaciones: