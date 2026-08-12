Tomen nota: El ejemplar con la mejor actuación por video corre temprano en La Rinconada

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A solo días de una nueva jornada de carreras en el Hipódromo La Rinconada, que incluye la celebración del Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI), tercer y último paso de la Triple Corona nacional, la afición hípica busca la información de última hora antes de la reunión 32.

La cartelera presenta un total de 13 competencias, escenario donde los detalles resultan determinantes para el análisis de las jugadas exóticas y la orientación del público seguidor del espectáculo de los reyes.

Contienda en el ciclo no válido por bolsa especial: La Rinconada

La cuarta competencia del programa no válido reunirá una nómina de 11 participantes sobre una distancia de 1.300 metros. Los inscritos buscarán la victoria y la mayor tajada de la bolsa especial de premios, la cual asciende a $28.730 a repartir entre las primeras posiciones del marcador.

The Fieldher Jr. desde el puesto nueve: No Válidas

Desde el puesto de pista número nueve partirá el castaño de cinco años The Fieldher Jr., ejemplar que centra la atención de los analistas tras su actuación más reciente. En esa última salida, el pupilo del entrenador Jefferson Rivas sufrió tropiezos desde el momento del arranque bajo la conducción del fusta José Alejandro Rivero. Al intentar acomodarse en la carrera, el jinete debió levantar las riendas de forma drástica para evitar un contratiempo mayor, acción que relegó al ejemplar al fondo del pelotón.

Antes del giro del codo final, el purasangre buscó paso entre los competidores, pero tropezó contra la resistencia de un segundo grupo compacto de ejemplares. Al desembocar en la recta definitiva, el célebre "Camaguán" encontró un espacio por el centro de la cancha y desplegó una fuerte atropellada. A pesar del esfuerzo en los metros decisivos, el descendiente de Manchester cruzó la meta en el segundo lugar detrás del ganador Rey de Copas.

Jean Carlos Rodríguez asume nuevamente la conducción

Para esta nueva presentación, la directiva del establo confió la responsabilidad de la fusta al experimentado látigo Jean Carlos Rodríguez, fusta que conoce a la perfección las características físicas del ejemplar. Rodríguez ya condujo con éxito a este hijo de Manchester hacia la victoria el pasado 5 de octubre de 2025, factor que otorga un respaldo de peso al ejemplar en su meta de reencontrarse con el recinto de ganadores sobre el trazado caraqueño.