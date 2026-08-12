Eliecer Gómez: "Mi presentado será un hueso duro de roer en el 5y6 de La Rinconada"

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El preparador Eliecer Gómez mantiene una constante colaboración con el equipo de Meridiano Web en cada jornada de trabajo en La Rinconada. El profesional muestra una disposición permanente ante la labor periodística con el objetivo de ofrecer información precisa y oportuna a la fanaticada hípica sobre el estado físico de sus dirigidos.

Para la reunión de este domingo, pautada con 13 competencias y un evento selectivo en el óvalo de Coche, Gómez tiene a su cargo la responsabilidad de ensillar a dos purasangres: un compromiso en el ciclo no válido y otro participante dentro del juego del 5y6 nacional.

Loca Te Pones busca reencontrarse con la victoria

La primera presentación de la cuadra llegará a la altura de la quinta carrera con la yegua Loca Te Pones. La corredora contará con el descargo de tres kilos por parte del jinete aprendiz Yamper González para afrontar el compromiso. Gómez analizó la actualidad de la pupila tras sus últimas actuaciones: "Después de la victoria del pasado mes de marzo, esta yegua no ha corrido del todo bien como esperamos y para este domingo aguardamos sin duda alguna que ella muestre un mejor desempeño sobre la pista".

Zio Giaccof luce listo en la segunda válida: 5y6 La Rinconada

En el bloque del 5y6 nacional, la cuadra presentará al castaño de seis años Zio Giaccof en el marco de la segunda válida, prueba que representa su segunda actuación bajo la tutela del preparador. El ejemplar reapareció con un desempeño destacado en una distancia corta de 1.100 metros y esta vez se enfrentará a un recorrido más acorde a sus capacidades físicas.

Ante la suspensión del jinete Robert Capriles, la conducción estará bajo la responsabilidad del fusta Hemirxon Medina, profesional que cumplió las jornadas de galope y ejercicios previos con el purasangre.

Optimismo en la cuadra y llamado al sellado

El entrenador resaltó las facultades del ejemplar para la competencia de este fin de semana: "De verdad que para esta ocasión el caballo ostenta una condición envidiable hoy en día, se encuentra muy bien. Mañana será su ajuste, pero por la condición que atraviesa y la carrera que viene de hacer, considero que será un hueso duro de roer para esta segunda válida.

Así se lo indico a toda la fanaticada de Meridiano Web: no dejen por fuera de sus combinaciones al ejemplar Zio Giaccof". Finalmente, Gómez extendió la invitación a los aficionados para asistir a las instalaciones de La Rinconada y respaldar la jugada tradicional del 5y6.