Ángel Francisco Parra uno de los primeros en llega a 2.000 victorias en Venezuela

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El luto embarga al hipismo venezolano este miércoles con la partida física de Ángel Francisco Parra. El icónico "Diablo" dictó cátedra en los óvalos nacionales durante la década de los 70, época donde conquistó cinco estadísticas de jinetes. Su excelsa calidad sobre los purasangres lo consagró además como uno de los primeros profesionales del látigo en derribar la mítica barrera de los 2,000 triunfos en el país.

El Olimpo de los jinetes dosmilenarios en La Rinconada

La exclusiva lista de profesionales con dos millares de éxitos en Venezuela la inauguró el inolvidable látigo chileno Balsamino Moreira, quien dejó su marca histórica en 2,047 fotos ganadoras. Poco después, el inmortal Juan Vicente Tovar, el gran rival de Parra en los tramos finales, se convirtió en el primer criollo en alcanzar la cifra. Tovar culminó su trayectoria con un récord de 2,492 victorias y 16 estadísticas consecutivas. Ángel Francisco Parra consolidó su leyenda al unirse a ellos como el segundo jinete venezolano en saborear la gloria de los 2,000 lauros.

Fast Ball: El potro que selló la foto histórica de "El Diablo"

La victoria número 2,000 de Parra llegó en un escenario de altísima exigencia. El histórico jockey firmó la hazaña en una selectiva prueba para potros de dos años en distancia de 1,400 metros. El lote de apenas seis competidores reunió a fustas élite de la talla de Emisael Jaramillo, Rigo Sarmiento, Rafael Bravo Gómez, Gustavo Betancourt y Santiago González. todo esto ocurrió el 24 de noviembre del 2000.

Los hitos de esa memorable carrera incluyen:

El ejemplar: El indomable dosañero Fast Ball .

El indomable dosañero . La yunta: El recordado y desaparecido entrenador Miguel Contini Ayala .

El recordado y desaparecido entrenador . El desenlace: Un vibrante remate para cruzar la meta en ganancia.

Tras inmortalizar su nombre con esta hazaña, el nativo sumó apenas cinco triunfos adicionales a su cuenta personal, cerrando una de las páginas más brillantes en la historia del turf venezolano.