Ángel Francisco Parra deja un legado con Tintoreto en Valencia

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El deporte ecuestre de Venezuela se cubre de luto después de que la muerte de Ángel Francisco Parra, uno de los jinetes más laureados, respetados y admirados en la historia de las pistas del país, fuera confirmada. El destacado deportista dejó la vida terrenal después de batallar contra una enfermedad dolorosa, con el mismo valor y temple que mostró sobre los purasangres en su periodo activo.

Un legado convertido en leyenda

La salida física de este legendario personaje ha dejado un vacío enorme en la comunidad hípica en general, entre sus allegados y los aficionados, quienes siempre lo apreciaron. Los mensajes de condolencia y las muestras de solidaridad fueron dirigidos de inmediato a sus familiares, con un enfoque particular en su compadre y homólogo, Argimiro Guerrero, otro exjinete que estuvo entre los más cercanos al fusta.

Una de sus grandes hazañas fue la victoria con el ejemplar Tintoreto (esta semana se le rinde homenaje) donde grabó su nombre con letras doradas en la historia hípica venezolana al convertirse en el primer ganador en la historia del Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA).

El triunfo histórico en Valencia

El 25 de marzo de 1983, durante la jornada inaugural del óvalo de Valencia, el purasangre Tintoreto se impuso de punta a punta en la primera competencia del programa, el Clásico Inauguración Hipódromo Nacional de Valencia. El ejemplar corrió bajo el entrenamiento del recordado preparador Jesús "Tito" Pérez y contó con la conducción del legendario jinete Ángel Francisco Parra, conocido en el medio hípico como "El Diablo". La carrera fue inmortalizada por la magistral narración de Virgilio Decán, "Aly Khan".

Tintoreto, tuvo una campaña exclusiva en Valencia de 13 victorias (incluyendo 5 clásicos y 4 copas) en un total de 49 presentaciones. Y en su momento ostento para su época, un sólido récord de 102" para la distancia de 1.700 metros en la arena valenciana.

Un “Diablo” sobre el sillín

El legendario jinete zuliano Ángel Francisco Parra, apodado "El Diablo", acumuló más de 2.000 victorias totales en el hipismo venezolano, logrando la gran mayoría de ellas en Caracas. Su distribución histórica por hipódromo se detalla a continuación:

En el Hipódromo La Rinconada: Consiguió más de 1.950 triunfos en el óvalo de Caracas. Fue en este escenario donde forjó su estatus de leyenda al ganar 5 Casquillos de Oro (1971, 1972, 1974, 1975, 1976) y establecer el récord absoluto de 5 victorias en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar. Además, el 4 de noviembre de 2000, alcanzó allí su histórica victoria número 2.000 a nivel nacional sobre el ejemplar Fast Ball.

En el Hipódromo de Valencia: Logró alrededor de una decena de victorias, debido a que realizó campañas esporádicas o selectivas en este recinto. Su triunfo más emblemático en el Cabriales ocurrió el 25 de marzo de 1983, cuando conquistó la primera carrera e inauguración oficial del HINAVA guiando al ejemplar Tintoreto.