El Rey del Simón Bolívar: Ángel Francisco Parra y sus cinco coronas en La Rinconada

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A comienzos de los años setenta, Ángel Francisco Parra se consolidó dentro del grupo de los fustas más dominantes en el hipódromo La Rinconada. Durante el período comprendido entre 1970 y 1976, el látigo conquistó cinco casquillos de oro en el óvalo caraqueño. En ese lapso de absoluta hegemonía, el atleta solo cedió la estadística de la temporada 1973 frente al fusta Gustavo Ávila.

La garra de "El Diablo" y la hazaña en la magna cita

Conocido en el ambiente del turf bajo el apodo de "El Diablo" debido a su tenacidad, garra y carácter competitivo ante cualquier rival en la pista, Parra erigió un imperio en la competencia más importante del calendario nacional: el Clásico Simón Bolívar.

El célebre profesional de la fusta inscribió su nombre en el historial del magno evento en los años 1971, 1972, 1973, 1975 y 1978. Estas victorias lo mantuvieron como el jinete más ganador en la trayectoria de la prueba selectiva y como el único en conseguir el triunfo durante tres ediciones consecutivas.

Récords inéditos y la gesta de Gran Tiro en 1975

El historial del fusta incluye una marca exclusiva en los registros del turf venezolano: Es el único profesional de la fusta que conquistó el Clásico Simón Bolívar para una misma llave de entrenador y propietario con dos purasangres diferentes. El atleta concretó esta hazaña en la edición de 1972 a bordo de Mc Kenna's Gold y repitió la proeza en 1973 con el ejemplar Vaticinio.

Entre sus conquistas sobresale la edición disputada en el año 1975, torneo marcado por la decisión institucional de poner fin a la participación de ejemplares importados en las competencias nacionales a partir de esa fecha. En esa última cita con presencia extranjera, el criollo Gran Tiro saltó a la pista con la misión de enfrentar a los purasangres foráneos.

Parra ejecutó una conducción impecable sobre la pista de La Rinconada para guiar al caballo venezolano hacia la victoria sobre los norteamericanos Set’N’Go y Eso, pasaje que selló una de las páginas más gloriosas en la historia del deporte hípico nacional.

Caballos con los que Parra ganó el evento:

Straightway 1971

Mc Kenna's Gold 1972

Vaticinio 1973

Gran Tiro 1975

Arturo B 1977

Legado eterno en el turf venezolano

Ante el lamentable fallecimiento de este gran jinete ocurrido hoy, 12 de agosto de 2026, el equipo de Meridiano Web conmemora sus logros, rinde honor a su impecable trayectoria en las pistas y extiende sus sinceras palabras de condolencia a sus familiares, amigos y a toda la afición hípica venezolana.