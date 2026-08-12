Inolvidable "Diablo": Conoce el impresionante historial de triunfos de Ángel Francisco Parra en La Rinconada

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El deporte hípico nacional viste de luto tras el fallecimiento este martes 12 de agosto del célebre ex jinete venezolano Ángel Francisco Parra, considerado de manera unánime como uno de los mejores cultores de la fusta en toda la historia del hipismo en el país.

Nacido en diciembre de 1946 en el tradicional sector El Saladillo de Maracaibo, estado Zulia, el recordado "Diablo" Parra inició su camino en la difícil profesión a los 14 años en el desaparecido hipódromo La Limpia, bajo la tutela del entrenador Nilio Bravo.

Múltiple ganador del Simón Bolívar

Parra grabó su nombre en letras de oro al conquistar en cinco oportunidades el magno evento de la hípica venezolana, el Gran Premio Clásico Simón Bolívar (GI), al guiar hacia la gloria a campeones de la talla de:

Straightway (1971).

McKenna’s Gold (1972).

Vaticinio (1973).

Gran Tiro (1975).

Arturo B (1977).

A lo largo de su trayectoria, el estelar fusta condujo a ejemplares de excepcional calidad competitiva como Yves, Provocon, Encantado, Piamen, Velvet, Tocorón, La Rumba, Altivo, Negresco y Blondy, a fin de consolidar un dominio que lo llevó a conquistar cinco estadísticas oficiales en su carrera en La Rinconada. Asimismo, siempre manifestó una profunda admiración por el maestro Gustavo Ávila, otro referente histórico de la disciplina.

La victoria número 2.000

Entre los momentos más memorables de su hoja de servicios destaca la consecución de su victoria número 2.000, logrado el 04 de noviembre (curiosamente y casualmente del año 2.000).

Dicha hazaña ocurrió en un trayecto de 1.400 metros para potros de dos años con una nómina de seis participantes, donde compartió pista con luminarias de la fusta como Rigo Sarmiento, Emisael Jaramillo, Rafael Bravo Gómez, Gustavo Betancourt y Santiago González. En aquella ocasión, el laureado jinete cruzó el disco en ganancia a bordo del ejemplar Fast Ball, en yunta con el desaparecido preparador Miguel Contini Ayala.

Victoria y posterior retiro

"El Diablo" Parra firmó la última victoria de su carrera el 29 de febrero de 2004 con la yegua Amor Salvaje, para posteriormente oficializar su retiro de los ensillados el 5 de julio de ese mismo año, cerrando una trayectoria marcada por la entrega y la maestría sobre los estribos.

INH crea un Clásico

Como tributo permanente a su legado, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) instauró en el calendario oficial el Clásico Ángel Francisco Parra (GIII). Esta prueba selectiva acumula ya dos ediciones celebradas: la primera en 2025 con el triunfo de la yegua Princess Warrior, y este año 2026 conquistada por Señora Isabel.