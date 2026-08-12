Hipismo

Fallece Ángel Francisco Parra: Jinete Meridiano del siglo XX

El deporte hípico nacional viste de luto tras la partida física del histórico fusta, ganador de cinco estadísticas y más de 2.000 competencias en La Rinconada

Por

Gustavo Mosqueda
Miércoles, 12 de agosto de 2026 a las 12:16 pm
Fallece Ángel Francisco Parra: Jinete Meridiano del siglo XX
Foto: José Antonio Aray
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El deporte hípico venezolano se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ángel Francisco Parra, uno de los fustas más laureados, admirados y respetados en la historia de las pistas nacionales. El destacado atleta partió de la vida terrenal luego de afrontar una penosa enfermedad contra la que luchó con la misma valentía y temple que demostró sobre el lomo de los purasangres durante su etapa activa.

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La partida física de esta leyenda deja un profundo vacío entre la afición, sus allegados y la comunidad hípica en general, donde siempre gozó del aprecio de sus colegas y del público aficionado. Las muestras de solidaridad y los mensajes de condolencia se extendieron de inmediato hacia sus familiares, con especial consideración para su homólogo y compadre, el también exjinete Argimiro Guerrero, una de las personas más cercanas a la vida del fusta.

Una trayectoria marcada por la excelencia y el triunfo

Ángel Francisco Parra consolidó una de las carreras más prolíficas y dominantes en el hipódromo La Rinconada. A lo largo de sus años en la máxima exigencia, el fusta conquistó un total de cinco estadísticas y acumuló más de 2.000 victorias sobre la pista caraqueña, una cifra que lo sitúa en un selecto grupo de profesionales del entrenamiento y la conducción en Venezuela.

Su destreza para administrar las energías de los ejemplares, su compostura en los metros finales de cada carrera y su impecable sentido del ritmo en la cancha lo convirtieron en un referente indiscutible para múltiples generaciones de atletas de la fusta.

Leyenda junto a los grandes campeones de la pista

La huella de Parra quedó grabada de forma imborrable al guiar a varios de los ejemplares más emblemáticos en la historia del turf nacional. Su nombre permanecerá unido para siempre a la campaña de verdaderos íconos del óvalo de Coche como el recordado Mc.Kenna's Gold, Gran Tiro, Straightway, Vaticinio, Yves, Negresco, Blondy, Piamonte, Auroreño, Arturo B, Indudable, Sindaco y Modena, entre muchos otros puros de carreras a los que condujo hacia la gloria en los eventos más exigentes del calendario selectivo.

                                        

El hipismo despide no solo a un atleta de época y estrella de los rectángulos de carrera, sino también a un campeón de la amistad cuya estela de triunfos permanecerá intacta en la memoria del deporte venezolano.

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