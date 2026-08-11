Aclaratoria del INH: Winder Véliz figura todavía con el descargo de aprendiz

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La tarde dominical registró un ambiente de gran dinamismo en las tribunas del óvalo de La Rinconada durante la celebración de la reunión número 31 de la temporada.

El programa abrió sus portones desde la 1:00 p.m. con una jornada que tuvo como punto culminante la disputa del tercer y último tramo de la Triple Corona de potrancas, compromiso donde la alazana Madame Karina se acreditó la victoria para sellar dos de los tres peldaños de la trilogía selectiva.

No obstante, el espectáculo deportivo brindó pasajes de especial atención desde el mismo inicio de las acciones. La prueba de apertura, un reclamo condicional destinado a yeguas de 7 y más años sobre distancia corta, presenció la arremetida de Waya Waya, ejemplar que partió por el puesto siete bajo la preparación de Abraham Campos y la conducción del fusta Winder Véliz, para ganar en raya con un registro final de 68”2.

Error en la cifra de lauros y la confusión durante las entrevistas en el recinto de ganadores

El desenlace del primer cotejo desencadenó un festejo prematuro en el recinto de ganadores. Tras las fotografías de rigor, el locutor Fermín Pérez Jr. llevó a cabo las entrevistas de costumbre a los profesionales victoriosos.

Durante la transmisión, el comunicador felicitó públicamente al joven látigo apureño Winder Véliz por alcanzar la cifra de 60 victorias de por vida, hito que representa la graduación automática al rango de jinete profesional dentro de la hípica venezolana. La noticia causó eco entre los aficionados y la gremial, al dar por concretado el cambio de estatus del prospecto fusta.

El balance oficial de las autoridades y el conteo real de fotos para el látigo apureño

Sin embargo, las autoridades del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) procedieron a revisar de inmediato los libros oficiales de registro para validar la cifra exacta de lauros alcanzados por el fusta.

Tras el reconteo pormenorizado de las actuaciones, el cuerpo de comisarios determinó que Véliz acumula un total de 58 triunfos en su historial pistero, repartidos en 46 lauros sobre la pista de La Rinconada y 12 conquistas en el óvalo de Valencia.

El desglose histórico refleja que su primer éxito en el circuito carabobeño ocurrió el 1° de mayo de 2025, mientras que su estreno triunfal en la arena de Coche aconteció el 1° de junio de ese mismo año. Con esta precisión estadística, el ente rector confirmó que el fusta conserva de momento su condición de aprendiz y mantendrá el beneficio del descargo en las balanzas.