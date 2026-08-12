Velocidad sin límites: Reaparece corredora selectiva y será una de las favoritas para la R32

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La emoción y la adrenalina se apoderarán este domingo 16 de agosto del óvalo de Coche con la celebración de la reunión número 32 de la presente temporada en el hipódromo La Rinconada, en una jornada diseñada para el disfrute de toda la familia.

Con 13 competencias conforman la emocionante programación de este domingo en el óvalo de Coche, jornada que encabeza la septuagésima primera edición del Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI). En esta máxima prueba del proceso selectivo nacional, fijada en distancia de 2.000 metros, dos de los seis potros inscritos saltarán a la arena caraqueña con el firme propósito de conquistar la codiciada doble corona.

Yegua reaparece: Ciclo no válido R31 La Rinconada Datos hípicos

La sexta carrera será reservada para yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), para el recorrido de 1.100 metros y tendrá un premio especial adicional de 37.180 dólares.

De las ocho competidoras estará presente la tordilla Priyanka (número 1), con la monta de Hemirxon Medina y se estrena en la cuadra del reconocido trainer Oscar Manuel González para los colores del Stud M&J.

La potra de tres años, reaparece a las competencias públicas luego de 245 días sin correr, por lo que en su última competencia fue el Clásico Senegal (GI) disputado el 14 de diciembre de 2025 y con dos años fue capaz de arribar quinta a 8 1/4 cuerpos de la ganadora Latina Parts. Asimismo se perfila como la tercera favorita para Gaceta Hípica.

Trabajos previos a la reaparición de Priyanka: La Rinconada

En los ejercicios previos al regreso de la nueva pupila de González a la pista de Coche fueron de las siguientes maneras:

El 17 de julio marcó 41.4 para 600 metros, en pelo, cómoda y muy bien, con un remate de 12 segundos exactos.

Luego el 31 de julio dejó el crono en 39.4 para 600 metros, en pelo, volando al final y con buen remate de 11.6.

Finalmente, el pasado viernes 07 de agosto registró 40.2, en pelo y apareado con Fairytale.