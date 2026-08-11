Genética de campeona dice presente en la apertura del 5y6 dominical en La Rinconada

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El Hipódromo La Rinconada ofrecerá este domingo un incentivo de alto interés técnico para la afición, los analistas del cronómetro y los estudiosos de la cría de carreras. La octava competencia del programa, fijada como la prueba de apertura para la famosa jugada del 5y6 nacional, reúne a doce potras de tres años debutantes o no ganadoras sobre un trayecto explosivo de 1.100 metros.

Dentro de una nómina caracterizada por la presencia de varios prospectos, salta a la vista el esperado estreno de la potra castaña Sonia Slew. Defensora de las sedas del Stud "Milano", la pistera tomará el tiro desde la casilla de salida número nueve en una competencia que pone en juego una bolsa global de 33.800 dólares.

Apoyo genético de excelencia con el sello de Haras Los Samanes

Sonia Slew desembarca en el circuito capitalino bajo la tutela del entrenador Jorge Salvador y apuntalada por un catálogo genético que capta de inmediato la atención en el estudio de las retrospectivas. Concebida y criada en los potreros de Haras Los Samanes Polo & Racing, la potra combina la calidad del semental Slew’s Tizzy con el vientre de la selectiva Violent Love, una descendiente directa del reproductor Miner’s Lamp.

El historial pistero de su madre representa un pilar de solvencia de cara a las apuestas. Violent Love dejó una huella imborrable en el óvalo de Coche tras registrar nueve visitas al recinto de ganadores sobre un total de quince presentaciones. Durante su campaña como tresañera en la temporada 2015, la corredora alcanzó la distinción de Co-Campeona Generacional tras llevarse las copas de los clásicos Asamblea Nacional (GIII), Aviación Militar Bolivariana (GII), Manuel Fonseca Arroyal (GIII), Gustavo Ávila (GIII) y la Copa Alighieri.

En ese mismo periodo ocupó el segundo peldaño en el Clásico Prensa Hípica Nacional (GI), además de figurar tercera en los eventos de Grado I Hipódromo La Rinconada y Cruz del Ávila. En su etapa de madurez, a los cuatro años, refrendó su condición de estelar al conquistar los clásicos Gustavo J. Sanabria (GII) y Blondy (GIII), un antecedente que acredita la capacidad fondista y la velocidad de su estirpe.

Estrategia de peso y preparación aperada para el primer compromiso

Con la vista puesta en esta prueba de fuego inicial, el establo de Jorge Salvador estructuro una preparación orientada a maximizar la velocidad pura de la debutante. La conducción recayó en las manos del aprendiz Omar Rivas, fusta que le restará tres kilogramos vitales en el hándicap para facilitar su accionar durante los primeros metros de la prueba.

En lo referente al equipamiento de pista, la linajuda competidora saltará a la arena de Coche equipada de manera sencilla, únicamente con la colocación del bozal blanco (BB) y la lengua amarrada (LA), ajustes destinados a garantizar un desempeño fluido de su respiración en la recta final. La combinación de velocidad materna, descargo de peso en el lomo y un puesto de pista exterior ubica a Sonia Slew como una de las piezas claves para asegurar la primera válida del cuadro dominical.