Invitado de lujo en La Rinconada: Fusta destacado regresa para la reunión 32

Suscríbete a nuestros canales

Una vez oficializada la nómina de inscritos por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Hipódromos, la cartelera de la próxima reunión de carreras presenta un atractivo de especial interés para la afición. Más allá de la programación de 13 competencias y la disputa de una prueba selectiva de alto nivel, la jornada marcará el retorno de un talento emergente de la fusta venezolana al principal óvalo de la nación.

De la consagración en Valencia al escenario de la capital

El profesional en cuestión es Alejandro Briceño, fusta que mantiene un ritmo ascendente en el Hipódromo Nacional de Valencia. En el óvalo carabobeño viene de firmar un triunfo de envergadura tras adjudicarse con autoridad el Clásico Independencia de Venezuela a bordo de la yegua Stella Cadente sobre el recorrido de 1.400 metros, actuación que ratificó su crecimiento técnico sobre los ejemplares de carreras.

Primeras victorias y consolidación profesional en el circuito nacional

Briceño cuenta con antecedentes en la pista de Coche, escenario donde alcanzó el primer triunfo de su trayectoria el 21 de enero de 2024 al conducir a la victoria al ejemplar Vinanduh, en ese entonces bajo la preparación del entrenador Ramón García Mosquera. Posterior a ese hito, el látigo fijó su residencia de campaña en Hinava, recinto donde acumula un paso consistente hasta registrar un total de 14 visitas al recinto de ganadores en lo que va de año.

Su trayectoria vivió otro momento determinante el 11 de octubre de 2025, fecha en la cual alcanzó el grado de jinete profesional al sumar la victoria número 60 de su historial por intermedio de la yegua Guapachosa, pupila de José Carfunjol Arteaga para las sedas del Stud Excelso.

Alianza estratégica y una nueva oportunidad: R32 No Válidas

El reencuentro de Briceño con el público caraqueño se concreta bajo la gestión de su agente, Yorman "Humildad" González. La reaparición en el óvalo capitalino responde a una invitación formal por parte del entrenador Juan Carlos De Abreu, quien le confió la conducción del ejemplar Tirolocomcgraw (2) en el marco de las competencias no válidas. El objetivo central de la reaparición apunta a concretar una actuación destacada que abra las puertas a nuevas y mejores oportunidades dentro del circuito principal de la hípica venezolana.