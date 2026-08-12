"Que todo salga bien y favorable para mí": Germán Rojas ante el Clásico República Bolivariana de Venezuela

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El equipo periodístico de Meridiano Web cumplió una nueva jornada de cobertura desde las instalaciones del hipódromo La Rinconada con el objetivo de recabar la mejor información de cara a la reunión de este domingo 16 de agosto. El atractivo principal de la programación será la disputa del Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI), choque que representa el tercer y último peldaño de la Triple Corona nacional.

Durante la mañana de ejercicios en la pista caraqueña, el entrenador Germán Rojas supervisó la rutina de sus dirigidos antes de dar por concluidos los ajustes finales. El preparador tendrá la responsabilidad de ensillar a dos potros en la nómina de la competencia: Jofiel y Pontevecchio.

Jofiel muestra evolución en la cancha: Estrena Cuadra

Respecto a las opciones de Jofiel, Rojas señaló que el pupilo castaño ofrece un rendimiento conforme durante sus mañanas de galope. Manifestó que el ejemplar acumula poco tiempo bajo la custodia de su establo, pero el equipo técnico confía en que completará una actuación destacada dentro del lote.

Pontevecchio llega con salud y ajuste táctico: 2.000 metros

Sobre la oportunidad de Pontevecchio, el entrenador precisó que la pieza reaparece tras un descanso de tres semanas luego de su última salida a la pista. Afirmó que el caballo conserva excelentes condiciones físicas, goza de plena salud y contará con una conducción más concentrada por parte de su jinete para afrontar el recorrido.

El reto de la distancia y el sueño del primer triunfo

Rojas analizó las exigencias del trayecto en aliento e indicó que los 2.000 metros constituye una prueba inédita para los tresañeros, factor que abre las posibilidades para los participantes. El profesional aspira a un resultado favorable para rematar el trabajo diario en la cuadra: "En el nombre de Dios, que todo salga bien y favorable para mí este domingo".

En 71 ediciones disputadas del Clásico República Bolivariana de Venezuela, Germán Rojas no ha logrado inscribir su nombre en el historial de ganadores. Una victoria este domingo no solo rompería ese registro en la prueba de cierre, sino que le permitiría conquistar la doble corona con el conducido por Hemirxon Medina.