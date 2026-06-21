¡Debut de lujo! Señora Isabel conquista de forma brillante el Clásico Ángel Francisco Parra (GIII)

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La reunión 26 del segundo meeting se desarrolla este domingo 21 de junio en el hipódromo de La Rinconada, con la cartelera de 12 competencias entre ellas: El XI Clásico El Corsario (GIII), el VI Clásico Bambera (GII) y II Clásico Ángel Francisco Parra (GIII).

Resultados de carreras: Selectiva Potras 1.100 metros

La octava del programa del tradicional juego del 5y6 Nacional fue precisamente el segundo Clásico Ángel Francisco Parra (GIII), para potrancas nacionales e importadas de dos años, en distancia de 1.100 metros y en principio la nómina era de siete participantes, pero tras los retiros de Fortuna Suprema y a última hora de la debutante importada Jijona (USA), la lista se redujo a cinco competidoras.

La ganadora fue para la debutante importada Señora Isabel (USA) (número 5), con la monta de Hemirxon Medina y preparada por Ismael Martínez para los colores del Stud Santo Niño de Atocha.

La victoria fue de punta a punta y marcó su debut oficial en el principal óvalo venezolano, por lo que dejó parciales de 24.1 para 400, 47.1 para 800 y el tiempo final fue de 66.1 para los 1.100 metros.

En el resto de posiciones fueron ocupadas por las dosañeras Princess Black, Donostia (USA), Dama de Fuego (USA) y Presumida.

La pupila de Martínez se perfiló como la primera favorita para Gaceta Hípica y abonó Bs. 158,14 a ganador.

Al acto de entrega del trofeo para las conexiones ganadoras estuvo presente el propio homenajeado, el éx jinete zuliano Ángel Francisco Parra en compañía del presidente del INH Julio León Heredia en recinto de ganadores de la arena caraqueña.