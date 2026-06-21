Sigue el ascenso: El 5y6 nacional rompe esquemas y alcanza su cuarta monto récord en recaudación consecutiva

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El Hipódromo La Rinconada cumple la tarde de este domingo la programación de la jornada número 26 del año con 12 carreras, donde hasta el momento se han disputado el Clásico El Corsario (GIII) y el Clásico Bambera (GII), sólo falta el Clásico Ángel Francisco Parra (GIII), a realizarse en la segunda válida para el 5y6 Nacional.

Meridiano: Ganadores Cartelera previa al 5y6 La Rinconada

La primera de las competencias de la jornada dominical ganó el caballo importado Tuscan Gold (USA), montado por Jaime "Pocho" Lugo y presentado por Riccardo D'Angelo, pero quedó invalidada para todos los juegos.

Seguidamente, en la segunda carrera se realizó el IX Clásico El Corsario (GIII), por lo que el dosañero importado Gran Manuel (USA) se llevó la victoria, con la conducción del jinete profesional Yoelbis González para el entrenamiento de Ismael Martínez, el cual también quedó invalidada para todas los juegos.

En la tercera del programa, el castaño de cuatro años Comandante Camilo (número 6) gana con la monta de Jean Carlos Rodríguez y presentado por Fernando Parilli Araujo paró los relojes en 67.2 para el tiro de 1.100 metros y pagó Bs. 110,00 a ganador.

Por su parte, Mostaza (número 6), conducida por Franklin Velásquez y entrenada por Henry Trujillo, triunfó en la cuarta de la cartelera. La yegua castaña completó el tiempo de 69.2 para el tiro de 1.100 metros y pagó Bs. 821,11 a ganador.

La quinta del ciclo no válido de la tarde fue la VI Clásico Bambera (GII) cuya victoria contundente fue para Marakovits (número 4). En esta ocasión contó con la monta del jockey Félix Velásquez, y dejó crono en 112 segundos exactos para el recorrido de los 1.800 metros. En taquilla el dividendo fue de Bs 613,97 a ganador.

Para cerrar el bloque de las no válidas, la primera del Loto Hípico arrojó la victoria del importado debutante Only In America (número 7). El castaño estadounidense contó con la monta del jinete Hemirxon Medina, junto al entrenador Ismael Martínez, y en taquilla dejó un dividendo de Bs. 159,60 por concepto de ganador.

Meridiano: Monto Sellado 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 dominical recolectó por cuarta ocasión consecutiva un monto sellado de Bs. 589.773.725,00, de los cuales Bs.82.568.321,50 se repartirán entre los ganadores con 5 ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 318.477.811,50.

En la primera válida para el juego de las mayorías, o séptima carrera, el triunfo fue para la yegua Paula del Carmen (número 3), con la silla del aprendiz Félix Márquez y Mauro Naranjo en la preparación. Deja en taquilla Bs. 3.443,58 a ganador.