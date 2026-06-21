De Estados Unidos a Venezuela: Nuevos ejemplares importados se alistan para viajar a La Rinconada

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La hípica venezolana se prepara para la llegada de nuevo ejemplares importados. Durante la reciente semana de subastas celebrada en Ocala Breeders' Sales (OBS) de Estados Unidos, un grupo de propietarios venezolanos concretó la adquisición de varios potros dosañeros con pedigrí de primer nivel, que a su vez, emprenderán viaje hacia la ciudad de Caracas, Venezuela con destino hacia el hipódromo La Rinconada.

Pedigrí de élite para La Rinconada: Datos hípicos

Así lo dio a conocer este sábado 20 de junio a través de un post publicado por el asesor hípico Javier Farache en su cuenta de red social X, quien adicionalmente resaltó que los mencionados potrillos se destacan por una genética de alta competencia.

Entre los ejemplares adquiridos figuran descendientes de sementales que han despertado gran expectativa en la cría estadounidense, tales como Corniche, Epicenter, Mendelssohn, Greatest Honour y Modernist. Esta camada representa una apuesta firme por la precocidad y la resistencia, cualidades fundamentales para las exigencias de la pista de La Rinconada.

La llegada de estos ejemplares, programada para el mes de julio, supone un impulso significativo para que inicien campaña en el principal óvalo del país. Con esta importación se reafirma su compromiso con el desarrollo y la modernización del espectáculo hípico nacional, al incorporar piezas con un alto valor genético que, sin duda, elevarán el nivel competitivo en el escenario capitalino.