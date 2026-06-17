Hijo de Early Voting, ganador del Preakness Stakes (G1) alcanza la mayor cifra en el primer día de subastas

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La temporada de subastas de potros de dos años en Florida concluye con la subasta de OBS de junio, que se celebra del 16 al 18 de junio. Con más de mil caballos catalogados, OBS realiza la última subasta que ofrece ejemplares listos para competir en las pistas durante el verano.

Hijo de Early Voting fue el de mayor monto

Un potro hijo del semental Early Voting, ganador del Preakness Stakes (G1), alcanza los 410,000 dólares gracias a Greg Compton, agente de MAG Racing Stables, convirtiéndose en el ejemplar más destacado del primer día de la subasta de tres días de Ocala Breeders' Sale, dedicada a potros de dos años en entrenamiento y caballos de carreras.

Consignado por Julie Davies como agente, el Hip 168 es hijo de la yegua ganadora War Front, Cara Dura, y pertenece a la familia de Exchange Rate, ganador de G2, Sabre D'Argent, ganador de G3, Cable, que obtuvo un puesto en G3 y produjo caballos ganadores de carreras importantes, y Chief Secretary y Cross Channel, productores de caballos ganadores de carreras importantes.

Las cifras del martes reflejan la venta de 163 cabezas por un total de ingresos brutos de $9,066,000. El promedio fue de $55,620 con una mediana de $30,000. La tasa de RNA fue del 31.8% antes de las ventas posteriores.

Tom McCrocklin lideró la lista de vendedores, comercializando tres ejemplares por 780.000 dólares, mientras que Top Line Sales vendió seis potros de dos años por 675.000 dólares. Randy Miles presentó siete ejemplares por 625.000 dólares.

La subasta continuará el miércoles y el jueves, con sesiones que comenzarán a las 10:30 a. m. (hora venezolana).