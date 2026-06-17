Jockey venezolano arrasa y es el más valioso de la doble jornada en New York

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Finger Lakes preparó doble cartelera entre lunes y martes en la que el jinete venezolano Keiber Jackson Coa, consiguió cinco victorias entre ambos días. De manera, que el dos veces campeón (2023-2024) de este circuito, se convierte en el jockey criollo más valioso en el comienzo de semana.

Finger Lakes: Keiber Coa suma cinco y es el más valioso

Las jornadas entre lunes y martes en Finger Lakes, ubicado en New York, el jockey criollo alcanza cinco triunfos. El lunes inicio con tres victorias: en la cuarta encima de Probablu Flattery para Anthony M. Ferraro, en la sexta llevó las riendas de Mischievous Trick, para el mismo entrenador.

Acto seguido, en la séptima Keiber Coa, se tomó la foto con el ejemplar Rachel’s Rock, en yunta con el entrenador Jorge Abreu.

Coa, en la jornada del martes consiguió un back to back, en las dos primeras de la cartelera. En la de abrir el programa llevó a la victoria a Passioned para Anthony M. Ferraro, que abonó en la taquilla $4.92 a ganador. La carrera se corrió por un Allowance de $27,300 en distancia de 1,664 metros. El ganador agenció crono de 1:43.83.

En la segunda sorprende con Kaymus en una carrera de reclamo de $11,200 en distancia de 1,100 metros con registro de 1:07.39. el vencedor fue presentado por Ralph D’Alessandro. En la taquilla genera un pago de $12.76 a ganador.

Coa, estas victorias suma ahora 21 victorias y pone una ventaja de cuatro carreras sobre el campeón regente Andre Shivnarine Worrie. Este meeting culmina el 25 de noviembre. La jornada en Finger Lakes, continua el lunes 22 de los corrientes, en donde, Coa, lleva cuatros compromisos. Luego la actividad retorna el martes donde el criollo tiene seis montas asignadas.