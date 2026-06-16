17 potros de dos años que lograron 9.4 en su exhibición se presentan en el ring de ventas en Florida

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La temporada de subastas de potros de dos años en Florida concluye con la subasta de OBS de junio, que se celebra del 16 al 18 de junio. Con más de mil caballos catalogados, OBS realiza la última subasta que ofrece ejemplares listos para competir en las pistas durante el verano.

Este martes inicia la temporada de ventas

A treves de un comunicado de prensa de OBS, se pudo conocer que las sesiones de venta comenzarán a las 10:30 a. m. (hora venezolana). Los lotes 1-302, se venderán el 16 de junio, y los lotes 351-652, el 17 de junio.

La tercera y última sesión del 18 de junio ofrecerá los lotes 701-1002, así como los lotes 1051-1053 de Horses for Racing Age (caballos que están en carreras). La exhibición y venta de caballos en plena faena se transmitirá en directo a través del sitio web de OBS.

Nuevas promesas en la pista

La semana pasada, las ofertas de junio encendieron la pista durante una exhibición de cinco días, destacando dos potros que galoparon un cuarto de milla en un tiempo compartido de :20 2/5: el lote 220, una potranca hija de Uncle Mo consignada por Tom McCrocklin, y el lote 876, una potranca hija de Vekoma consignado por Hoppel.

Un total de 17 caballos recorrieron un furlong en :09 4/5 durante el espectáculo previo a la competición, incluyendo una potranca hija de Rogueish (Hip 418), consignado por Isabella Rodrigues, una joven promesa de 22 años de Rodrigues Thoroughbreds.

Feminism fue el precio récord de ventas del pasado año

La venta de dos días de junio del año pasado vio a Feminism, una potranca castaña hija de Curlin, consignada por Caliente Thoroughbreds, estableció un precio récord en la subasta al venderse por $975,000 a su propietario, Gus King.

Feminism ganó en su debut el 2 de abril en Oaklawn Park bajo la dirección del entrenador Steve Asmussen. El promedio general y la mediana de la venta del año pasado también establecieron récords de junio.

En la contraportada del catálogo aparece Crude Velocity, ganador del Pat Day Mile Stakes (G2) de $750,000 el 2 de mayo en Churchill Downs. Entrenado por Bob Baffert, Crude Velocity fue comprado por Bill Childs por $250,000 en la Venta de Junio ​​de OBS de 2025 de la consignación de Omar Ramirez Bloodstock después de galopar un cuarto de milla en :20 1/5, igualando el récord de pista de OBS para la distancia.