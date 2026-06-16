Umberto Rispoli regresa al ruedo gracias al fisioterapeuta de Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal

Suscríbete a nuestros canales

El jinete estelar Umberto Rispoli, quien factor fundamental durante las victorias del caballo Journalism, ganador del Preakness Stakes (G1) y Haskell Stakes (G1), de la pasada temporada antes de ser despojado de la monta, sufrió una lesión fuerte en uno de sus tobillos que lo alejó de las canchas por cinco meses.

Umberto Rispoli, regresa con todo

Umberto Rispoli, indicó: "Este es el camino más difícil hacia la recuperación que he recorrido en mi vida." Así lo afirmó para Idol Horse.

Rispoli quien regresó luego de cinco meses, gracias el apoyo del fisioterapeuta de Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal, afirmó que espera retomar su rutina diaria como jinete, volver a competir en carreras en Churchill Downs y aspirar a la victoria dentro de tres semanas, tras “Los cinco meses más duros de su vida”.

Rispoli ya ha estado probando diferentes posiciones a caballo con su tobillo en recuperación. El domingo pasado, montó tres caballos entrenados por su suegro, el ex jinete convertido en entrenador Gerald Mosse, en el hipódromo de Chantilly. El jueves, se sometió a un examen médico en California y recibió la autorización oficial para volver a competir.

¿Cómo fue la operación?

En la cirugía reconstructiva posterior a la caída sufrida en Gulfstream Park en el Championship, se insertó una varilla metálica para estabilizar el peroné fracturado. Las fracturas de la tibia y del tobillo lateral sanaron, y el tobillo se fijó con tornillos. La sindesmosis (unión del ligamento tibioperoneo) resultó difícil de curar.

Se trata de una articulación fibrosa donde fuertes ligamentos conectan la zona del tobillo con los huesos de la pierna, manteniéndolos unidos y funcionando como una unidad. Los ligamentos no se rompieron, pero sí se estiraron y dañaron.