Conoce a los campeones del Hollywood Meet de Santa Anita Park

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Este lunes con una cartelera selectiva dentro de una carta de 12 carreras, se vio por terminada la reunión de verano en Santa Anita Park, en lo que fue el Hollywood Meet, una temporada de carreras que duró 29 días, concluyó con Phil D'Amato como mejor entrenador y Nick Alexander como propietario líder.

Antonio Fresu se estrena como campeón

Anotonio Fresu, este fue su primer título de jinete en Santa Anita. El italiano de 33 años ha estado compitiendo en Estados Unidos, específicamente en el circuito del sur de California, desde abril de 2023. Fresu finalizó el Hollywood Meet con 34 victorias en 152 montas (22%), superando en cuatro victorias a Juan Hernández.

Fresu también obtuvo cinco victorias en carreras de stakes, liderando así a todos los jinetes. En la edición del año pasado del Hollywood Meet, Fresu se quedó a tan solo una victoria de Hernández en la lucha por el título de mejor jinete.

Fresu también lideró a todos los jinetes con $1,794,786 en ganancias en premios.

D’Amato (Entrenador) y Alexander (Propietarios) salieron campeones

Para D'Amato, este fue su séptimo título de entrenador en Santa Anita. Ganó 27 carreras de 113 participantes (24%), superando por siete victorias al segundo clasificado, John Sadler. D'Amato también lideró a todos los entrenadores con $1,573,678 en premios y empató con Baffert en la mayor cantidad de victorias en carreras de stakes en ese hipódromo, con cinco.

Alexander ha sido uno de los principales propietarios y criadores de California durante décadas. Sus caballos en el Hollywood Meet ganaron 11 carreras de 25 participaciones, lo que representa una tasa de éxito del 44 por ciento.