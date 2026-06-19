Este es el cuadro sugerido del 5y6 del domingo 21-06-2026 en La Rinconada

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El fervor por el hipismo nacional alcanza su clímax este domingo en el óvalo de Coche. La afición venezolana tiene una cita con la reunión número 26 de la temporada, jornada que marca la octava fecha del segundo meeting del año. En este nuevo ciclo, jinetes y entrenadores renovarán sus esfuerzos para dominar las estadísticas y asegurar el mayor número de victorias en la arena de La Rinconada.

Con un total de 12 pruebas en el programa oficial que incluyen tres eventos selectivos, el foco de atención se centrará en el 5y6 Nacional. El juego que semana tras semana moviliza a todo un país en busca de dividendos millonarios iniciará en la séptima carrera, escenario donde se disputará el Clásico "Ángel Francisco Parra" (GIII), la última prueba de jerarquía de la tarde.

Análisis de campo: El respaldo de la información

El equipo de Meridiano Web, fiel a su compromiso con los seguidores del deporte de los reyes, presenta una estructura de juego basada en el rigor y el estudio técnico. Esta orientación no es producto del azar; surge del análisis de los reportes de pista, el seguimiento de los "traqueos" matutinos y la evaluación de las condiciones físicas de cada ejemplar. Nuestro objetivo es claro: ofrecer una herramienta útil para que el apostador refuerce sus propias selecciones y logre el éxito en las taquillas.

Horarios y plataforma de sellado

La acción en el óvalo de La Rinconada inicia a la 01:00 pm. Sin embargo, para aquellos que prefieren la seguridad y rapidez del sistema digital, la plataforma MeridianoBet ofrece todas las facilidades para realizar el sellado desde la comodidad del hogar.

Es vital recordar que la precisión en la selección de los ejemplares es solo la mitad del trabajo; la otra mitad reside en el uso de información verificada como la que proporcionan los expertos del Bloque de Armas.

Sugerencia de Cuadro (La Rinconada - Domingo 21 de junio)

A continuación, presentamos la propuesta económica para esta jornada, diseñada para cubrir los puntos críticos y buscar los seis aciertos:

1ra Válida (7.ª carrera): (2) - (8) - (9) - (10).

(2) - (8) - (9) - (10). 2da Válida (8.ª carrera): (5) - (6) - (7).

(5) - (6) - (7). 3ra Válida (9.ª carrera): (2) - (3) - (5) - (8).

(2) - (3) - (5) - (8). 4ta Válida (10.ª carrera): (5) Línea Directa.

5ta Válida (11.ª carrera): (1) - (2) - (8) - (9).

(1) - (2) - (8) - (9). 6ta Válida (12.ª​​​​​​​ carrera): (5) - (10) - (13).

Se les recuerda que el factor multiplicador es por (25) lo que resulta que este cuadro tiene un valor a cancelar de Bs 14.400.