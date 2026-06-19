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Este es el cuadro sugerido de bajo costo para el 5y6 nacional del domingo en La Rinconada

Este esquema te permite sellar de forma accesible con las mejores oportunidades de la reunión número 26. ¡Recuerda que el factor multiplicador es por 25!

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Gustavo Mosqueda
Viernes, 19 de junio de 2026 a las 04:12 pm
Este es el cuadro sugerido de bajo costo para el 5y6 nacional del domingo en La Rinconada
Foto: Oficial INH
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El éxito en el 5y6 Nacional no siempre depende de una inversión masiva. En muchas ocasiones, la precisión y el estudio de los detalles superan a la fuerza del talonario.

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Este domingo 21 de junio será la reunión 26 en óvalo de La Rinconadala afición hípica busca alternativas que permitan participar por los dividendos millonarios sin comprometer el presupuesto familiar y más que garanticen la celebración del "Día del Padre" .

El arte de la simplificación: 5y6 nacional R26

Diseñar un cuadro económico y ganador depende de la precisión al elegir los candados o líneas de la jornada. Encontrar ejemplares con superioridad profesional ante sus lotes o con una óptima adaptación a la pista alivia el presupuesto de cualquier apostador. Este domingo, la cartelera consta de 12 llamados sumamente parejos con tres pruebas de jerarquía.

La gran atracción del 5y6 Nacional será el Clásico "Ángel Francisco Parra" (GIII), un choque especial para potrancas de dos años, tanto nativas como importadas. El análisis certero en esta selectiva permitirá optimizar los recursos para reforzar aquellas competencias abiertas a la sorpresa, donde se suelen caer los favoritos y se estructuran los grandes dividendos.

Recuerde que un cuadro bien pensado, aunque sea de menor precio, tiene las mismas oportunidades de alcanzar los seis aciertos si cuenta con el respaldo de la información veraz que caracteriza al Bloque de Armas.

Sugerencia de Cuadro Económico (La Rinconada - Domingo 21 de junio)

Esta propuesta se enfoca en la máxima reducción de costos a través de dos bases sólidas, ideal para el apostador que busca eficiencia:

  • 1ra Válida:  (2) - (8) - (9) - (10)
  • 2da Válida: (5) - (7)
  • 3ra Válida:  (5) - (6)
  • 4ta Válida:  (5) Primera Línea.  
  • 5ta Válida:  (1) Segunda Línea.
  • 6ta Válida:  (5) - (10) - (13)

Recuerden que el factor multiplicador es por (25) lo que resulta que este cuadro tiene un valor a cancelar de Bs 1.200.

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