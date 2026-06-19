La Rinconada abre con cambios: Confirmado nuevos retiros en la primera carrera

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El óvalo de la Rinconada se encuentra listo para abrir sus puertas este domingo 21 de junio, fecha en la cual se celebrará la vigésima sexta reunión de la temporada 2026. La cartelera oficial consta de un total de 12 competencias de primer nivel, un programa de alto impacto que incluye tres eventos selectivos de gran tradición en el calendario hípico nacional: el IX Clásico "El Corsario" (GIII), el VI Clásico "Bambera" (GII) y el II Clásico "Ángel Francisco Parra" (GIII).

Sin embargo, la expectativa de la afición dio un giro importante la tarde de este viernes 19 de junio. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) difundió un reporte oficial a través de sus canales digitales donde confirmó la baja de dos nuevos ejemplares. Estas ausencias se suman a las deserciones que se notificaron de manera previa en la jornada, con la particularidad de que todos los retiros se concentran en una competencia que ya se encontraba desprovista de validez legal para los sistemas de apuestas.

La lista de los ejemplares que no formarán parte de la partida quedó estructurada de la siguiente manera:

Vinicius Jr. (2): Retirado por disposición reglamentaria (Bajo la tutela del entrenador Riccardo D'Angelo).

Arcano (3): Retirado por presentar claudicación en el miembro anterior izquierdo (Bajo la tutela del entrenador Jefferson Rivas).

Gran Lorenzo (5): Retirado por disposición reglamentaria (Bajo la tutela del entrenador Henry Trujillo).

Suanfanson (6): Retirado por presentar claudicación en el miembro anterior derecho (Bajo la tutela del entrenador Henry Trujillo).

Foto: Oficial INH

Este escenario guarda relación directa con las medidas institucionales que se adoptaron a mediados de la semana. El pasado miércoles 17 de junio, la Dirección General de Actividades Hípicas del INH, en estricto ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, emitió un comunicado oficial para el conocimiento de los gremios, apostadores y el público en general, fundamentado en una resolución de la Junta de Comisarios donde establece que esta carrera esta (INVALIDADA).