La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°26 del 21-06-2026

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El hipódromo La Rinconada presenta este domingo 21 de junio la vigésima sexta reunión del segundo meeting, el cual contiene una programación de 12 carreras que incluye los clásicos: El Corsario (GIII), Bambera (GII) y Ángel Francisco Parra (GIII).

La Rinconada: Retiros Ejemplares Jornada 26

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 26 son:

Foto: INH.

Carrera 1 #2 Vinicius Jr. por Disposición Reglamentaria.

Carrera 1 #3 Arcano por Claudicación miembro anterior izquierdo.

Carrera 1 #5 Gran Lorenzo por Disposición Reglamentaria.

Carrera 1 #6 Suanfonson por Claudicación miembro anterior derecho.

Carrera 2 #1 Niño de Oro por Inapetencia.

Carrera 3#2 Go Daddy Go por Claudicación miembro posterior izquierdo.

Carrera 8 #1 Fortuna Suprema por Traumatismo generalizado.

Carrera 10 #9 El Gran Mario por Claudicación miembro posterior izquierdo.