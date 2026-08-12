Esta sería la posible causa de muerte de Ángel Francisco Parra

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El hipismo venezolano vive un momento de luto nacional este miércoles con el fallecimiento del jinete retirado y cinco veces ganador de la estadística nacional, el zuliano Ángel Francisco Parra a los 79 años de edad en la ciudad de Caracas.

Venezuela Está sería la posible causa de muerte de Ángel Francisco Parra

Según informaciones de amistades muy cercanas a la persona del jinete retirado, Parra tendría un cáncer muy avanzado en su cuerpo que no lo habría tratado a tiempo y con el que convivió hasta este miércoles.

Parra, ganador de 2.005 carreras en el país, logró hilvanar cinco estadísticas nacionales en seis años, además de ser el jinete con más victorias en la historia del Clásico Internacional Simón Bolívar GI, al conseguirlo hasta en cinco ocasiones en su carrera.

“El diablo” como fue conocido el fusta criollo también obtuvo cinco casquillos de oro y fue el segundo venezolano en alcanzar las 2.000 victorias como jockey en el país y tercero a nivel general, solamente detrás de chileno Balsamino Moreira y Juan Vicente Tovar en su momento.