¡Vuelve Síndaco! Los legendarios finales donde Ángel Francisco Parra no se dejó ganar en La Rinconada

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Este miércoles 12 de agosto, el hipismo venezolano recibe la infausta noticia del fallecimiento de Ángel Francisco Parra, uno de los jinetes más grandes de todos los tiempos en el país, a los 79 años de edad en Caracas.

Conocido afectuosamente por la afición como “El Diablo”, Parra fue un jockey enérgico e imbatible en los finales ajustados. A lo largo de su brillante trayectoria —desarrollada principalmente entre los hipódromos de La Limpia y La Rinconada—, exhibió un talento excepcional que le permitió superar los 2.000 triunfos, conquistar en cinco ocasiones el Gran Premio Clásico Simón Bolívar y adjudicarse las pruebas más importantes del calendario hípico nacional.

La memorable gesta con Síndaco

Entre los inolvidables caballos que condujo, el potro Síndaco ocupa un lugar imborrable en su legado. El hijo de Obliterator en Your Love, nacido en el Haras El Campo, defendió los colores del Stud Aggie de Reinaldo Leandro Mora —destacado educador y político venezolano que presidió el Congreso de la República—, que contaba con el entrenamiento de Vittorio Catanese.

Con Síndaco, Parra inmortalizó su capacidad para hacer reaccionar a un ejemplar cuando ya parecía vencido. La célebre frase «¡Vuelve Síndaco!», pronunciada por Virgilio Decán “Aly Khan” en su narración del Clásico República de Venezuela de 1987, quedó grabada en la memoria colectiva del deporte. En una reacción épica, cuando el “Príncipe de la Narración” ya daba por asegurada la victoria de Gallardete (conducido por Juan Vicente Tovar), Parra arreó con su característica energía para que el castaño reaccionara y se impusiera en la propia sentencia por escasa nariz.

La historia se repetiría esa misma temporada en la primera edición del Gran Premio Nacional, disputada sobre 2.000 metros bajo un inclemente aguacero. En los últimos 25 metros, Parra exigió a fondo a Síndaco para quebrar en el espejo a Rayo Láser, el pensionado de Agustín Bezara que a la postre, terminaría coronándose ese mismo año en el Clásico del Caribe en Puerto Rico precisamente sobre Gallardete. Esa misma tarde, Parra ganaría también con Módena la versión del Gran Premio Nacional para las hembras.

Más allá de los registros hípicos, la frase “¡Vuelve Síndaco!” quedó incrustada en el argot popular venezolano como sinónimo de regresos milagrosos y garra deportiva. Hoy, con la partida física de Ángel Francisco Parra, la famosa sentencia cobra aún más fuerza para recordar eternamente a uno de los más grandes ídolos del turf nacional.