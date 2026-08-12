Ángel Francisco Parra y su histórico contrato con un poderoso stud del hipismo venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Tras la lamentable noticia del deceso del jinete zuliano Ángel Francisco Parra a los 79 años, afloran los recuerdos sobre la figura legendaria de la fusta que cautivó al deporte hípico en Venezuela.

Parra logró su primer triunfo en el Hipódromo La Rinconada en 1965. Aunque debieron transcurrir algunos años para su consolidación definitiva en la élite, protagonizó un hecho sin precedentes en la profesión que, medio siglo después, aún no ha sido igualado. En una época en que la hípica nacional vivía un esplendor económico al amparo del auge petrolero, «El Diablo» pactó un acuerdo de exclusividad con una de las divisas más poderosas del país.

El nexo con el Stud Los Samanes

Tras culminar en el quinto lugar de la estadística en 1970, Parra inició 1971 marcando una época. José Sahagún, prominente empresario ligado a la industria petrolera, era el propietario del emblemático Stud Los Samanes, una de las cuadras más dominantes de La Rinconada.

Los ejemplares de Sahagún se alojaban en la recordada Cuadra 8 bajo el entrenamiento de Domingo Noguera Mora. Con una importación de pisteros de primera clase, la divisa de los colores de Los Samanes figuraba constantemente en el tope del marcador, tanto en carreras comunes como en los eventos de mayor jerarquía.

Para asegurar los servicios del talentoso fusta, Los Samanes firmó a Parra como su jinete exclusivo por una cifra estimada en 100.000 bolívares, suma que para la tasa de cambio de la época equivalía a unos 23.000 dólares estadounidenses.

Bajo esa alianza, Parra condujo a pisteros de la talla de Dayflower, Velvet Cap, Vaticinio (Ganador del Clásico Simón Bolívar) hasta que llegó posteriormente al lomo del extraordinario McKenna’s Gold (GB), caballo que dominó a placer en los clásicos Simón Bolívar y Fuerzas Armadas.

A más de 50 años de aquella histórica contratación, el acuerdo de exclusividad entre Ángel Francisco Parra y el Stud Los Samanes permanece en el anecdotario del turf venezolano como un testimonio imborrable de la trascendencia y el cotizado valor del legendario fusta zuliano.