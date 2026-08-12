Miguel Blanco: “Para mí Parra fue uno de los jinetes más completos que he visto en La Rinconada"

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El mundo de las carreras de caballos en Venezuela reacciona con profundo pesar ante la confirmación del fallecimiento de Ángel Francisco Parra a los 79 años de edad. Según la información proporcionada por sus allegados, el legendario atleta de la fusta padecía un avanzado cuadro de cáncer contra el que batalló en sus últimos días.

La partida de este ganador de más de 2.000 competencias y conquistador de cinco estadísticas en el hipódromo La Rinconada genera numerosas muestras de dolor entre profesionales, propietarios y aficionados del turf criollo.

El imperio de "El Diablo" en la magna cita: La Rinconada

Conocido en el ambiente de las pistas bajo el seudónimo de "El Diablo" debido a su garra, tenacidad y carácter competitivo frente a cualquier rival, Parra erigió un dominio indiscutible en la prueba más importante del calendario nacional: El Clásico Simón Bolívar (GI). El célebre jinete inscribió su nombre en los registros del magno evento en las ediciones de 1971, 1972, 1973, 1975 y 1978. Sus cinco conquistas lo erigen como el máximo triunfador en la trayectoria del cotejo selectivo y como el único fusta que logró la victoria durante tres años consecutivos sobre la pista caraqueña.

Reacciones y el recuerdo del Miguel Blanco orgullo de "Tacata"

Diversas personalidades del gremio expusieron su dolor y extendieron sinceras palabras de condolencia a la familia del fusta. Entre los testimonios resalta el del ex-jinete y actual agente de montas Miguel Blanco, quien sostuvo una relación de sana rivalidad dentro del rectángulo de carrera y una estrecha amistad fuera del óvalo.

En conversación con el equipo de Meridiano Web, Blanco evocó con nitidez el emotivo desenlace del Clásico Antonio José de Sucre sobre recorrido de 1.400 metros, competencia en la cual condujo al ejemplar Real Madrid para derrotar a Parra sobre el lomo de Rayo Láser.

Capture del video a pocos metros de la raya

(Lamentablemente por el año el video no se pude reproducir)

Elogio a la trayectoria del ídolo

Aquella disputada victoria ocupa un lugar privilegiado en la memoria del orgullo de Tácata, quien valoró el nivel técnico de su oponente sobre la pista caraqueña. "Esta carrera realmente me emocionó, ganarle a Parra no era fácil y en mi apreciación, hasta donde yo he visto, es uno de los jinetes más completos en La Rinconada. Paz a su alma", expresó Blanco durante su intervención para rendir tributo a la memoria del inolvidable campeón de la fusta venezolana.