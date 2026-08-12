Hipismo de luto: Personalidades hípicas reaccionan sobre la muerte de Ángel Francisco Parra

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El fallecimiento del célebre exjinete venezolano Ángel Francisco Parra, registrado este miércoles 12 de agosto, conmocionó profundamente al ámbito hípico nacional.

Las principales figuras de la industria deportiva volcaron sus reacciones en las redes sociales para rendir homenaje a la trayectoria del recordado "Diablo" de las pistas.

Reacciones: Personalidades hípicas en memoria del "Diablo"

El asesor hípico Javier Farache fue el primero en pronunciarse, a fin de catalogar a Parra como uno de los jockeys más extraordinarios de todos los tiempos en el turf venezolano.

El reconocido narrador hípico Gustavo Ríos utilizó la plataforma X para expresar su profundo pesar por la partida física del legendario fusta.

Luego, el destacado narrador y comentarista hípico Jorgenys Martínez rindió tributo al recordado jinete al nombrarlo "el diablo de las pistas venezolanas", recordando además sus inolvidables hazañas sobre la arena de La Rinconada.

El Haras Paumar también se sumó al duelo a través de sus redes sociales, emitiendo un mensaje de condolencia por el adiós del icónico jinete.

Asimismo, el locutor, productor y propietario del ejemplar Freites Pe, Alexander Freites Segovia (hijo del recordado locutor Alexander Freites Pulido) también acudió a su cuenta en X para despedir a quien consideró una de las máximas glorias de la fusta criolla.

Otra de las personalidades hípicas es el comunicador y periodista hípico Juan Carlos Feijoo quien el dedicó palabras de reconocimiento al cinco veces ganador del Gran Premio Clásico Simón Bolívar (GI), por su pérdida irreparable para el turf venezolano.

Estas y todas las muestras de afecto y respeto reafirman la huella imborrable que Ángel Francisco Parra dejó en el corazón de la afición y de los profesionales del hipismo venezolano, como punto clave para consolidar su estatus como una leyenda eterna.