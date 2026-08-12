Mira lo que dijo Eglinder Betancourt de su compromiso del 5y6 en La Rinconada

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El fusta Eglinder Betancourt suma una victoria desde su regreso a la acción sobre la pista del hipódromo La Rinconada. A pesar de los pocos compromisos, el jinete mantiene la motivación intacta y busca mayor cantidad de oportunidades dentro de un medio caracterizado por la alta exigencia profesional.

Durante la jornada de ejercicios de este miércoles, el popular “Águila” atendió al equipo de Meridiano Web para analizar su única actuación pautada para la reunión número 32 en el óvalo de Coche, la cual tendrá lugar dentro de las válidas para el juego del 5y6 nacional.

Oportunidad en las válidas del 5y6: La Rinconada

La responsabilidad del profesional será sobre el lomo de Aslaug, una alazana de cuatro años que cumple campaña bajo el entrenamiento de Oscar Manuel González. La defensora del establo viene de finalizar en la décima posición durante su salida más reciente, competencia en la cual sufrió un percance al momento de la partida que condicionó su desempeño sobre el trazado caraqueño.

Declaraciones del fusta: Meridiano Web

Betancourt agradeció la confianza del cuerpo técnico y manifestó su optimismo ante el compromiso del fin de semana. "Un saludo a toda la fanaticada hípica, efectivamente esta semana cuento con un compromiso de monta, agradezco al entrenador Oscar Manuel González por la oportunidad, la yegua se mantiene muy bien y esperamos primeramente en Dios que todo salga de la mejor manera", afirmó el látigo durante la entrevista.

Llamado a la afición

El jinete aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los aficionados e invitó a toda la fanaticada del país a respaldar la jornada e hípica a través del sellado del juego del 5y6 nacional este domingo en el óvalo de Coche.