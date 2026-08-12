Regresa el dato atrasado: Hijo de Great Hunter vuelve para retar a los favoritos en el 5y6

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La emoción del turf nacional se concentra este domingo 16 de agosto en el hipódromo La Rinconada con la celebración de la trigésima segunda reunión de la temporada oficial.

El óvalo de Coche vestirá sus mejores galas para albergar una cartelera de 13 competencias, cuyo punto focal es la septuagésima primera edición del Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI), exigente prueba reservada para el tiro de 2.000 metros.

Dato atrasado: Regresa 5y6 R32 La Rinconada Datos hípicos

Asimismo, el tradicional juego del 5y6 Nacional comenzará a la altura de la octava carrera, situación que augura la fijación de un nuevo monto récord en el factor de sellado, además del reparto de atractivos dividendos para el público apostador.

La novena del programa, segunda válida será para el lote de caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), para el trayecto de 1.400 metros y pautada para las 4:35 de la tarde.

Uno de los competidores inscritos para está válida del juego de las mayorías es Barbarroja (número 3), con Jaime Lugo Jr., en el lomo, bajo el entrenamiento de Ramón García Mosquera para los colores del Stud Los Samanes Racing & Andrea Stable I.

El castaño nacido y criado en el Haras Los Samanes Polo & Racing, regresa a la pista luego de 105 días sin correr.

La campaña completa de Barbarroja es de 3 victorias para 22 actuaciones. Su última aparición pública fue el 3 de mayo, por lo que llegó sexto a 12 cuerpos del ganador Zio Giaccof en la segunda cartelera de la reunión 19.

Ejercicios previos al regreso de Barbarroja: La Rinconada

Estos fueron los trabajos realizados por el seisañero Barbarroja en la arena de La Rinconada:

El 1ro de agosto registró 42.8 para 600 metros, en silla, muy cómodo.

El 07 de agosto marcó 66.6 en 1.000 metros, en silla, animado y respondió.