Hija de la doble coronada La De Mercedes tiene pinta de ganadora en su regreso a La Rinconada

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El óvalo de Coche abrirá sus puertas este domingo 16 de agosto para beneplácito de la afición hípica con la celebración de la reunión número 32 de la presente temporada. La programación oficial comprende un atractivo cartel de 13 competencias, que incluye como plato fuerte la disputa de la prueba de aliento en recorrido de 2.000 metros a la altura de la séptima competencia de la tarde, donde una nómina de seis potros saltará a la pista en busca de la gloria clásica.

Retorno con sello de efectividad en las pruebas no válidas

Más allá de la contienda de aliento, la mirada del apostador atento debe fijarse en la reaparición de Rose Sensations. La hija de King Seraf en La De Mercedes regresa a la acción tras un descanso de 98 días sin actuaciones públicas, período que le sirvió para refrescar condiciones dentro del establo del entrenador Riccardo D’Angelo. La pupila del Stud “Soñadores” saldrá a la pista por el puesto de pista ocho, una ubicación sumamente favorable para el planteamiento inicial de la carrera.

Análisis de hándicap y pedigrí para la diferentes jugada exoticas

Desde la perspectiva del análisis de carreras, la pistera cuenta con argumentos sólidos para pelear el triunfo de principio a fin. En su más reciente presentación sobre la pista caraqueña, la yegua escoltó a la ganadora al ocupar el segundo lugar a solo cinco cuerpos y un cuarto, actuación que confirmó su capacidad en el lote.

A este antecedente se suma el importante descargo de cuatro kilogramos que le otorga la fusta del aprendiz Samuel Yánez, elemento táctico que dejará a la presentada de D'Angelo con un peso sumamente competitivo.

Pedigree: Implemento Yegua La Rinconada

El pedigrí de la corredora añade un valor determinante al pronóstico, al ser descendiente directa de una madre que conquistó dos peldaños de la tríada para hembras. Para esta reaparición, el cuerpo técnico optó por presentar a la corredora únicamente con el implemento de la lengua amarrada (LA), ajuste que busca optimizar su desempeño respiratorio en los tramos decisivos. Con una campaña que contempla dos victorias en 19 actuaciones, Rose Sensations surge como una carta de primera línea dentro del ciclo no válido en las diferentes jugadas exoticas.