La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°32

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la cátedra (No válidas) de la reunión 32

¡El día domingo 16 de agosto, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de siete apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

En el marco de la continuación de actividades hípicas en el mes de agosto, la jornada de carreras promete ser espectacular. En la sección no válida del programa se disputará un evento de Grado I: El LXXI Clásico República Bolivariana de Venezuela tercer y último paso de la triada nacional en recorrido de 2.000 metros y solo dos potros pueden alcanzar la doble corona.

Los ejemplares Brother Will y The Fieldher Jr., encabezan la lista de favoritos de la cátedra del ciclo no válido de la R32.

PRIMERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Magnum 14 Thunder White 12 Bonell Bonell 3 Lightning Spirit 2

SEGUNDA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Bulma 10 Galgadot 7 Muscle Maiden (USA) 5 Queen Rhaenyra 4 Miss Coco 4

TERCERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Brother Will 15 Ademan 7 Prince Of Success 6 Dumpling 2

CUARTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS The Fieldher Jr. 15 Canciller 8 Vinicius Jr. 4 Poloroid 2 High Black Cat 1

QUINTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Coach Sessa (USA) 12 Rose Sensations 12 Luna Nueva 4 Star Plus 2

SEXTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Bellsonhershoes (USA) 11 Sra. Soraya (USA) 10 Priyanca 3 Fairytale 3 Gemma Nascosta 1

SEPTIMA CARRERA