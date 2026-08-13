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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°32

Esta es la información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación de las diferentes jugadas exóticas que se puedan presentar ante el inicio del 5y6

Por

Gustavo Mosqueda
Jueves, 13 de agosto de 2026 a las 11:36 am
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°32
Foto: José Antonio Aray
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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

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¡El día domingo 16 de agosto, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de siete apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

En el marco de la continuación de actividades hípicas en el mes de agosto, la jornada de carreras promete ser espectacular. En la sección no válida del programa se disputará un evento de Grado I: El LXXI Clásico República Bolivariana de Venezuela tercer y último paso de la triada nacional en recorrido de 2.000 metros y solo dos potros pueden alcanzar la doble corona.

Los ejemplares Brother Will y The Fieldher Jr., encabezan la lista de favoritos de la cátedra del ciclo no válido de la R32.

PRIMERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Magnum  14
Thunder White 12
Bonell Bonell 3
Lightning Spirit  2

SEGUNDA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Bulma 10
Galgadot 7
Muscle Maiden (USA)  5
Queen Rhaenyra  4
Miss Coco 4

TERCERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Brother Will 15
Ademan 7
Prince Of Success 6
Dumpling 2

CUARTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
The Fieldher Jr.  15
Canciller 8
Vinicius Jr.  4
Poloroid 2
High Black Cat  1

QUINTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Coach Sessa (USA)  12
Rose Sensations 12
Luna Nueva  4
Star Plus 2

SEXTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Bellsonhershoes (USA)  11
Sra. Soraya (USA) 10
Priyanca 3
Fairytale 3
Gemma Nascosta 1

SEPTIMA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Big Valdi 13
Pontevecchio 12
Teniente Dan 5

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