Atención: La Rinconada recibe a purasangre importado para su estreno en el 5y6 dominical

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La emoción del tradicional juego del 5y6 nacional comenzará a la altura de la octava competencia de la reunión 32, pautada para este domingo 16 de agosto en el hipódromo La Rinconada.

El pasado domingo 9 de agosto, la cartelera dominical dejó un monto sellado de 635.591.075 bolívares.

Cuadros con seis aciertos: Se registraron 15.944 tickets ganadores , los cuales cobraron un dividendo de 21.529,99 bolívares cada uno.

Cuadros con cinco aciertos: Hubo 62.962 boletos acertados, con un pago individual de 1.413 bolívares.

Análisis de la cuarta válida

En la undécima competencia, que corresponde a la cuarta válida del juego de las mayorías, se enfrentará un lote de caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, para la distancia de 1.100 metros.

La prueba cuenta con una nómina oficial de 10 ejemplares inscritos. Entre ellos destaca el número nueve, Extreme Legacy (PAN), un importado que marca su estreno en el principal óvalo venezolano bajo la conducción del jinete aprendiz José Daniel Calicho y la preparación de Rubén Lanz, perfilándose como el tercer favorito de la revista Gaceta Hípica.

El ejemplar castaño, oriundo de Panamá, es un producto del semental estadounidense Rum Point (ganador de ocho competencias en 30 actuaciones en Estados Unidos) y de la matrona Dancing In Roses, yegua que cumplió campaña de 17 presentaciones sin victorias en los óvalos norteamericanos.

En relación a los implementos, el potro foráneo usará para su carrera de estreno: Casquillos Correctivos (CC), Lengua Amarrada (La) y Martingala (M), a fin de garantizar su buen desempeño en la pista caraqueña.

Estén muy pendiente con este importado porque podría dar un espectáculo de lujo en la arena de Coche.

Trabajo previo y reciente: La Rinconada

El día sábado 08 de agosto, el presentado por Lanz dejó crono de 53.2 para 800 metros, en pelo, cómodo y muy bien, con remate de 12.4