Herencia en la pista: Hija de un ganador en Estados Unidos se estrena en la R32 de La Rinconada

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La emoción del turf nacional se apodera este domingo 16 de agosto del hipódromo La Rinconada con la celebración de la reunión número 32. El máximo óvalo del país presenta una atractiva cartelera de 13 competencias, encabezada por la septuagésima primera edición del Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI), exigente prueba que consolida el tercer paso de la Triple Corona nacional.

Esperado debut: Yegua importada 5y6 R32 La Rinconada Datos hípicos

Uno de los atractivos centrales de la jornada dominical se ubica a la altura de la octava carrera, compromiso que marca el inicio del tradicional juego del 5y6 Nacional. La prueba, reservada para yeguas nacionales e importadas de tres años (debutantes o no ganadoras), se disputará en el tiro corto de 1.100 metros.

Los aficionados presenciarán desde las tribunas el estreno oficial de la potra norteamericana Avila (USA) (número 7). La tresañera, nacida en Kentucky es una hija del semental Maclean’s Music en Happiness Is (por Dynaformer), saldrá a la arena caraqueña bajo la preparación de Carlos Luis Uzcátegui y con la conducción del jinete Francisco Quevedo, además se perfila como la gran favorita de Gaceta Hípica..

El linaje de la competidora destaca por su calidad pistera: su padre, Maclean’s Music, cumplió campaña como ganador invicto en Estados Unidos, mientras que su madre, Happiness Is, acumuló cinco victorias en un total de 29 presentaciones públicas, credenciales que auguran un papel protagónico en su estreno selectivo dentro del óvalo de Coche.

Trabajos previos al debut: La Rinconada

Los ejercicios realizados por la estadounidense Avila en la pista de Coche fueron los siguientes:

El 1ro de agosto marcó 51.4 para 800 metros, en pelo, muy bien y sin hacerle nada.

El 8 de agosto registró 53.2 para los mismos 800 metros, en silla, muy bien y sin hacerle nada.