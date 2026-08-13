Samuel Yánez advierte: "Mis montas son las claves para buscar victorias en La Rinconada"

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Entrevista: Jinete Aprendiz Samuel Yánez La Rinconada

El equipo de Meridiano Web abordó este miércoles al destacado aprendiz Samuel Yánez durante la jornada de ajustes en la arena caraqueña.

El joven jinete analizó sus siete montas, tras una semana de preparación intensa en la pista.

Hasta la fecha, Yánez acumula 13 victorias en la presente campaña. El jockey y estudiante de Derecho busca mejorar sus estadísticas personales y lograr nuevas oportunidades con entrenadores y los propietarios.

Comienzas en la primera carrera con el ejemplar Bonell Bonell de Ismael Martínez y precisamente vuelve a tus manos ¿Cómo ha estado en la preparación?

-Es un ejemplar que lo he estado trabajando una semana. Anda muy bien en la cancha. Tiene buenas figuraciones y considero que será un fuerte rival.

Luego tendrás la oportunidad repetir la monta con la yegua Queen Rhaenyra en la segunda competencia.

-En su anterior arribó en el segundo lugar. Anda muy bien y le tocó un buen puesto de pista (6). Tenemos mucha que esta yegua logre una actuación solvente.

Para la tercera competencia, tienes el compromiso de montar a un caballo que lo conoce a la perfección y es el gran favorito: Brother Will, del trainer Jesús Romero Rojas.

-Se mantiene muy bien en la pista. Logró dos segundos conmigo y tenemos mucha fe con este ejemplar para que esté entre los primeros puestos.

El siguiente turno será en la cuarta para el ciclo no válido con Caminante, un caballo presentado por Luis Francisco Martin y pudiera dar una posible sorpresa para los dividendos.

-Muy agradecido con su entrenador y su propietario por brindar la oportunidad con esta yegua.

La cincoañera Rose Sensations regresa al óvalo de Coche luego de 98 días sin correr y será otra de tus montas para la quinta competencia, presentada por Riccardo D’Angelo.

-Otra oportunidad a quien agradezco tanto al trainer Ricky D’Angelo como a su propietario. La yegua lo ha hecho muy bien en sus últimas competencias. Consideramos que está yegua será difícil que se la ganen.

Compromiso 5y6 nacional: La Rinconada

Samuel nos vamos para el 5y6 y en la tercera válida montarás a la yegua Vienna Dinamita que reaparece luego de 70 días sin correr tras ser retirada por Cólico y recordemos que lograste tu primera victoria acá en la arena de Coche ¿Cómo has observado en su entrenamiento?

-Efectivamente con esta yegua Vienna Dinamita me proporcionó mi primera victoria aquí en La Rinconada. Lo que he observado es que se mantiene muy bien y en excelentes condiciones, por lo que va a mejorar mucho.

Cierras tus compromisos en la cuarta válida con el potro tresañero Stay Strong que vuelve a tus manos.

- Les comento que este caballo va a mejorar mucho para esta carrera. Se ha mantenido bien y tanto su entrenador como su propietario están muy optimistas Tengo una nueva oportunidad con esta ejemplar. Solo esperemos buenos resultados con este caballo.