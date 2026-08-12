Yamper González: “En el nombre de dios uniremos partida con llegada el domingo en La Rinconada”

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El joven fusta Yamper González se erige como una de las promesas más firmes de la fusta venezolana en el hipódromo La Rinconada. El látigo mantiene una rigurosa rutina de trabajo en las mañanas de ejercicios sobre el óvalo de Coche, donde acude desde primeras horas de la madrugada para dar soporte a diversos establos.

Sus aptitudes sobre el lomo de los purasangres le otorgan una destacada reputación entre preparadores y propietarios, un impulso clave dentro de un gremio exigente que demanda resultados inmediatos. El aprendiz, acreedor de un descargo de tres kilogramos en su hándicap, ratificó su efectividad al reencontrarse recientemente con el recinto de ganadores sobre el lomo de la yegua Lelizamar.

Compromisos de monta para la reunión 32: La Rinconada

Durante la jornada de ajustes de este miércoles, el látigo conversó con el equipo de Meridiano Web para analizar sus tres oportunidades pautadas para la reunión número 32 en la arena caraqueña.

Su primera actuación llegará en el bloque no válido con la castaña Bulma, pupila del entrenador Deibis Guevara que saltará a la pista marcada con el número uno sobre la gualdrapa. "A esta yegua la tenemos en gran concepto, ya son varias semanas en las que trabajo con ella. Lo ha hecho bastante bien en sus galopes previos y esperemos que esté en la definición de la prueba", analizó el fusta sobre su primera responsabilidad del día.

Ratificación de confianza y el reto con Sra. Soraya

A la altura de la quinta carrera del programa, González reiterará el compromiso sobre la yegua Loca Te Pones, del establo de Eliecer Gómez. "A ella la vengo de conducir en su salida previa y la conozco bastante bien. Esperemos que decida en el nombre de Dios", apuntó respecto al desempeño de su conducida.

Para culminar su agenda de la jornada, el aprendiz asumirá la conducción de la potra importada Sra Soraya en la sexta competencia del programa. La pupila reaparece en la pista tras un descanso de 175 días sin correr.

"Estoy agradecido con su entrenador y propietario por brindarme la confianza sobre este gran ejemplar. La potra viene de brisear el pasado día sábado de manera extraordinaria, el lote resulta bastante discreto y esperamos que este domingo podamos unir partida con llegada en el nombre de Dios. Un saludo para toda la fanaticada hípica", concluyó González ante los micrófonos de Meridiano Web.