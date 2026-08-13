¡Suena con fuerza! El "dato corrido" para cerrar el 5y6 que puede romper la cátedra en La Rinconada

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El majestuoso hipódromo La Rinconada celebra este domingo 16 de agosto su reunión número 32, con un programa de 13 competencias, que incluye un evento selectivo de grado I en recorrido de 2.000 metros.

A la altura de la decima tercera, sexta válida de la programación que pone fin al tradicional juego del 5y6 Nacional se llevará a cabo una prueba especial denominada Condicional de Reclamo para caballos nacionales e importados de 3 y 4 año, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.400 metros.

La Rinconada: Dato más corrido Acumulados 5y6

Sr. Gato Pardo (número 13) participa en esta prueba válida, bajo el entrenamiento de Fernando Parilli Tota para los colores del Stud "Lema-Vara", y de ganar puede tumbar cualquier combinación ya que no se encuentra dentro de las tres marcas de su revista especializada "Gaceta Hípica".

El hijo de Majesto en My Favorite Gift va a una nueva participación en la pista caraqueña en pro de sumar su primera victoria. En su última actuación del 26 de julio, arribó en la cuarta casilla en empate con la monta de Yoelbis González en el mismo recorrido.

Ajuste: 5y6 La Rinconada Sr Gato Pardo

El día miércoles 12 de agosto Sr Gato Pardo realizó: Galopo Suave en pelo con Gabriel Barrios informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).