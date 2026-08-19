¿No lo viste? El ajuste de la sorpresa de Gaceta Hípica en el 5y6 que promete un buen dividendo en la R33

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La afición hípica venezolana contará con una nutrida programación de 13 competencias este domingo 23 de agosto. El hipódromo La Rinconada celebrará su reunión número 33 de la temporada, jornada que destaca por los clásicos Julián Abdala (GIII) y Gradisco (GII). Como los eventos centrales del espectáculo dentro del 5y6 nacional.

El interés del público apostador se concentra en la decima competencia, la cual es parte del 5y6 Nacional. Esta viene hacer la tercera válida reúne a caballos nacionales e importados de 4 y más años, ganadores de 2 y 3 carreras. Los protagonistas medirán fuerzas en un recorrido de 1.400 metros con hora de partida fijada para las 5:05 de la tarde.

La Rinconada: Una Sorpresa Gaceta Hípica 5y6 Datos Hípicos

El ejemplar Tío Horacio (número 4), participa en esta válida, con la monta del experimentado jockey Francisco Quevedo y entrenado por Fernando Parilli Araujo, en defensa para los colores del Stud "Quarterback-Iñaki".

Considerado el dato sorpresa de Gaceta Hípica, este castaño cotiza como segundo favorito tras su reciente reaparición del 2 de agosto. En esa entrega superó inconvenientes de carrera para cruzar la meta en la cuarta casilla, a solo cinco cuerpos del ganador Señor Soñador.

Mejor ajuste: La Rinconada

El conducido por Quevedo realizó: 15,4 29,3 42,2 (600MTS) en pelo 55 2P 68,4 4P 85/ sin hacerle nada por el riel con remate de 12,4 este miércoles 19 de agosto informado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Rivales de la carrera: Ejemplares