Esto fue lo que pagó los cuadros con seis este domingo en La Rinconada

La temporada nacional hípica continuó este domingo con la reunión número 32 del año, la cual tuvo una programación de 13 carreras, y una de ellas fue el Clásico República Bolivariana de Venezuela GI en recorrido de 2.000 metros donde la victoria la alcanzó el potro Teniente Dan con la monta del jockey profesional Jhonathan Aray bajo el entrenamiento Riccardo D'Angelo para los colores del Stud Alabama PB.
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La Rinconada: Ganadores del 5y6 y cuadros acertados.
|Válida
|Ejemplar Ganador
|Distancia
|Tiempo
|Dividendo
|Jinete
|Entrenador
|1ª Válida
|Grand Gala (USA) (1)
|1.100 metros
|67.4
|Bs. 154,56
|Yonkleiver Díaz
|Ramón García Mosquera
|2ª Válida
|The Last Dance (9)
|1.400 metros
|87.2
|Bs. 163,78
|Oliver Medina
|Jorge Salvador
|3ª Válida
|Toda una Rubia (1)
|1.300 metros
|81.0
|Bs. 224,28
|Jaime Lugo Jr.
|Antonio Martínez
|4ª Válida
|Mister Will (3)
|1.100 metros
|67.0
|Bs. 479,98
|Jaime Lugo Jr.
|Riccardo D'Angelo
|5ª Válida
|Gypsy Queen (7)
|1.400 metros
|89.3
|Bs. 163,94
|José Gabriel Contreras
|Carlos Luis Uzcátegui
|6ª Válida
|Huracán Luis (2)
|1.400 metros
|88.2
|Bs. 467,78
|Winder Veliz
|Asdrubal Rojas
Dividendos del 5y6 y Cuadros Ganadores
La confianza de la afición en la transparencia de los resultados permitió registrar un impresionante Monto Récord Sellado de Bs. 751.970.070,00. Tras los electrizantes parciales de la sexta válida, la distribución de los premios oficiales quedó de la siguiente manera:
- Boletos con 5 aciertos: Un total de 49.448 boletos acertaron cinco ejemplares, cobrando un dividendo de Bs. 2.129,02 cada uno.
- Boletos con 6 aciertos: La gloria total fue para 11.553 boletos ganadores, los cuales cobrarán la jugosa cantidad de Bs. 35.151,36 cada uno.