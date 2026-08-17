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Esto fue lo que pagó los cuadros con seis este domingo en La Rinconada

El jinete Jaime Lugo sobresalió con par de triunfos en las válidas

Por

Saúl García
Domingo, 16 de agosto de 2026 a las 08:33 pm
Esto fue lo que pagó los cuadros con seis este domingo en La Rinconada
David Urdaneta
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La temporada nacional hípica continuó este domingo con la reunión número 32 del año, la cual tuvo una programación de 13 carreras, y una de ellas fue el Clásico República Bolivariana de Venezuela GI en recorrido de 2.000 metros donde la victoria la alcanzó el potro Teniente Dan con la monta del jockey profesional Jhonathan Aray bajo el entrenamiento Riccardo D'Angelo para los colores del Stud Alabama PB.

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La Rinconada: Ganadores del 5y6 y cuadros acertados. 

Válida Ejemplar Ganador Distancia Tiempo Dividendo Jinete Entrenador
1ª Válida Grand Gala (USA) (1) 1.100 metros 67.4 Bs. 154,56 Yonkleiver Díaz Ramón García Mosquera
2ª Válida The Last Dance (9) 1.400 metros 87.2 Bs. 163,78 Oliver Medina Jorge Salvador
3ª Válida Toda una Rubia (1) 1.300 metros 81.0 Bs. 224,28 Jaime Lugo Jr. Antonio Martínez
4ª Válida Mister Will (3) 1.100 metros 67.0 Bs. 479,98 Jaime Lugo Jr. Riccardo D'Angelo
5ª Válida Gypsy Queen (7) 1.400 metros 89.3 Bs. 163,94 José Gabriel Contreras Carlos Luis Uzcátegui
6ª Válida Huracán Luis (2) 1.400 metros 88.2 Bs. 467,78 Winder Veliz Asdrubal Rojas

Dividendos del 5y6 y Cuadros Ganadores

La confianza de la afición en la transparencia de los resultados permitió registrar un impresionante Monto Récord Sellado de Bs. 751.970.070,00. Tras los electrizantes parciales de la sexta válida, la distribución de los premios oficiales quedó de la siguiente manera: 

  • Boletos con 5 aciertos: Un total de 49.448 boletos acertaron cinco ejemplares, cobrando un dividendo de Bs. 2.129,02 cada uno.
  • Boletos con 6 aciertos: La gloria total fue para 11.553 boletos ganadores, los cuales cobrarán la jugosa cantidad de Bs. 35.151,36 cada uno.

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