Esto fue lo que pagó los cuadros con seis este domingo en La Rinconada

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La temporada nacional hípica continuó este domingo con la reunión número 32 del año, la cual tuvo una programación de 13 carreras, y una de ellas fue el Clásico República Bolivariana de Venezuela GI en recorrido de 2.000 metros donde la victoria la alcanzó el potro Teniente Dan con la monta del jockey profesional Jhonathan Aray bajo el entrenamiento Riccardo D'Angelo para los colores del Stud Alabama PB.

La Rinconada: Ganadores del 5y6 y cuadros acertados.

Válida Ejemplar Ganador Distancia Tiempo Dividendo Jinete Entrenador 1ª Válida Grand Gala (USA) (1) 1.100 metros 67.4 Bs. 154,56 Yonkleiver Díaz Ramón García Mosquera 2ª Válida The Last Dance (9) 1.400 metros 87.2 Bs. 163,78 Oliver Medina Jorge Salvador 3ª Válida Toda una Rubia (1) 1.300 metros 81.0 Bs. 224,28 Jaime Lugo Jr. Antonio Martínez 4ª Válida Mister Will (3) 1.100 metros 67.0 Bs. 479,98 Jaime Lugo Jr. Riccardo D'Angelo 5ª Válida Gypsy Queen (7) 1.400 metros 89.3 Bs. 163,94 José Gabriel Contreras Carlos Luis Uzcátegui 6ª Válida Huracán Luis (2) 1.400 metros 88.2 Bs. 467,78 Winder Veliz Asdrubal Rojas

Dividendos del 5y6 y Cuadros Ganadores

La confianza de la afición en la transparencia de los resultados permitió registrar un impresionante Monto Récord Sellado de Bs. 751.970.070,00. Tras los electrizantes parciales de la sexta válida, la distribución de los premios oficiales quedó de la siguiente manera: