Así quedaron los resultados de las carreras de La Rinconada 16-08-2026

Este domingo 16 de agosto de 2026 se celebró la reunión número 32 de la presente temporada, que contó con una atractiva cartelera de 13 competencias, y cuyos resultados acapararon la atención de toda la afición por el LXXI Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI) cuya ganador fue para el potro Teniente Dan, montado por el jinete profesional Jhonathan Aray para los entrenamientos de Riccardo DÁngelo, quien se doble coronó con ejemplares distintos, luego de haber ganado el Clásico Cría Nacional G1 con Big Valdi y Jaime Lugo en la silla.
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Ganadores: Carreras Destacadas R32 La Rinconada Datos hípicos
En el ámbito de los profesionales del sillín, el jinete Jaime Lugo Jr resultó el pas destacado al ganaro dos carreras y de manera seguida dentro del juego del 5y6 Nacional. con los purasangres Toda Una Rubia y Mister Will respectivamente.
Asimismo, en el renglón de los preparadores, Riccardo D'Angelo logró sumar dos triunfos más a su cuenta personal, y además se quedó con la prueba más importante de la jornada hípica, el Clásico República Bolivariana de Venezuela GI, con el recién estrenado ganador, Teniente Dan y cerrar la temporada de la Triple Corona Nacional del 2026..
Monto Sellado: 5y6 Reunión 32 La Rinconada
Asimismo, el juego del 5y6 recolectó el monto récord sellado de Bs. 751.970.070,00,
A continuación mostramos los resultados completos de la reunión dominical en el óvalo caraqueño:
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68,3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Thunder White (6)
|54
|Ivan Pimentel Jr.
|171,03
|2
|Magnun (7)
|55
|J. Aray
|-
|3
|Bonell Bonell (4)
|50
|S. Yanez
|-
|4
|Lightning Spirit (2)
|54,5
|M. Romero
|-
|5
|Soy Sabanero (8)
|53
|R. Rondón
|-
Entrenador: Henry Trujillo. Ganador: 171,03. Placés: 110,00 y 100,00. Exacta: 390,20. Trifecta: 682,71. Superfecta: 2.809,59.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Bulma (1) Subida
|51
|Yamper González
|174,36
|2
|Muscle Maiden (USA) (2) Subida
|53
|J.D Calicho
|-
|3
|Miss Coco (5) Subida
|53
|F. Márquez
|-
|4
|Monegasca (4) Subida
|54
|Fra, Velásquez
|-
|5
|Queen Rhaenyra (6) Bajada
|50
|S. Yanez
|-
Entrenador: Deibys Guevara. Ganador: 174,36. Placés: 110,00 y 156,52. Exacta: 426,55. Trifecta:1.258,41. Superfecta: 5.044,22.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83,3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Brother Will (10)
|54
|Samuel Yanez
|110,00
|2
|Prince of Success (1)
|54
|W. Veliz
|-
|3
|The King Zeus (4)
|54
|J. Nava
|-
|4
|El Gran Solinero (5)
|54
|J. Alvarado
|-
|5
|Ademán (7)
|54
|H. Medina
|-
Entrenador: Jesús Romero Rojas.. Ganador: 110,00. Placés: 110,00 y 110,00. Exacta: 240,16. Trifecta: 838,94. Superfecta: 9.840,60.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|The Fieldier Jr. (9)
|56
|Jean Carlos Rodríguez
|147,39
|2
|Poloroid (8)
|51
|J.D. Calicho
|-
|3
|Red Time (5)
|52
|L. Funez Jr.
|-
|4
|Gran Euro (1)
|53
|Fel. Velásquez
|-
|5
|Canciller (7)
|55
|J. Aray
|-
Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 147,39. Placés: 113,42 y 217,71. Exacta: 10.777,48. Trifecta: 20.490,95. Superfecta: .
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Yarel (2) Subida
|55
|Fel. Velásquez
|1.523,49
|2
|Luna Nueva (4) Subida
|52
|L. Funez Jr.
|-
|3
|Rose Sensation (8) Subida
|53
|S. Yanez
|-
|4
|Gran Nasya (3) Subida
|54
|W. Veliz
|-
|5
|Bienmesabe (7) Subida
|55
|Jer. Alvarado
|-
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 1.523,49. Placés: 540,23 y 291,62. Exacta: 23.239,82. Trifecta: 20.795,76. Superfecta: Sin aciertos.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67,3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Priyanka (1)
|53
|Hemirxon Medina
|377,57
|2
|Gemma Nascosta (3)
|52
|O. Medina
|-
|3
|Bellsonhershoes (USA) (7)
|56,5
|J. Lugo
|-
|4
|Fairytale (4)
|53
|F. Quevedo
|-
|5
|Larastone (8)
|50
|J.S Contreras
|-
Entrenador: Oscar Manuel González. Ganador: 377,57. Placés: 142,27 y 483,64. Exacta: 5.256,90. Trifecta: 8.761,07. Superfecta: 31.470,40.
SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 129,1
LXXI Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Teniente Dan (5)
|53
|Jhonathan Aray
|657,92
|2
|Big Valdi (2)
|53
|J. Lugo
|-
|3
|Triunfante (3)
|53
|R. Capriles
|-
|4
|Pontevecchio (6)
|53
|H. Medina
|-
|5
|Jofiel (1)
|53
|W. Veliz
|-
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 657,92. Places: 271,82 y 111,54. Exacta: 2.216,49. Trifecta: 7.526,18. Superfecta: 6.512,15.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Grand Gala (USA) (1)
|57
|Yonkleiver Díaz
|154,56
|2
|Gran Amelia (3)
|50
|L. Funez Jr.
|-
|3
|Madagascar (8)
|53
|H. Medina
|-
|4
|Barbara Guadalupe (10)
|53
|W. Veliz
|-
|5
|De Lara (6)
|53
|M. Romero
|-
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 154,56. Placés: 141,16 y 1.566,76. Exacta: 4.427,35. Trifecta: 57.977,30. Superfecta: 97.063,02. Pool de 4: 109.748,15
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87,2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|The Last Dance (9)
|54
|Oliver Medina
|163,78
|2
|Time Report (4)
|57
|W. Veliz
|-
|3
|Navegante (2) Subido
|52
|Fel. Marquez
|-
|4
|Barbarroja (3) Subido
|53
|J. Lugo Jr.
|-
|5
|Chon Brady (1) Subido
|53
|Y. González
|-
Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 163,78. Placés: 160,88 y 154,47. Exacta: 568,40. Trifecta: 2.447,69. Superfecta.10.331,98. Triple Apuesta: 4.833,08. Doble Perfecta: 5.498,67.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Toda una Rubia (1)
|56
|Jaime Lugo Jr.
|224,28
|2
|Miss Morgan (USA) (5)
|57
|J. Aray
|-
|3
|Craigh Na Dun (6)
|54
|F. Marquez
|-
|4
|Vienna Dinamita (2)
|54
|S. Yanez
|-
|5
|Mitología (3)
|54
|J. Lugo
|-
Entrenador: Antonio Martínez. Ganador: 224,28. Placés: 144,14 y 200,99. Exacta: 528,28. Trifecta: 1.341,41 Superfecta: 10.028,84.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Mister Will (3)
|54,5
|Jaime Lugo Jr.
|479,98
|2
|Niño del Cielo (1)
|54
|Y. González
|-
|3
|Almendares (10)
|52,5
|O. Medina
|-
|4
|Wadi al Kouf (USA) (8)
|58,5
|J. Aray
|-
|5
|Alcalá (7)
|53,5
|A. Chirinos
|-
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 479,98. Placés: 227,53 y 157,97. Exacta: 1.172,56. Trifecta: 4.487,64. Superfecta: 6.740,02.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 89,3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Gypsy Queen (7)
|56
|José Gabriel Contreras
|163,94
|2
|Make Sense Of It (USA) (2)
|57
|J.D.Calicho
|-
|3
|Aslaug (6)
|55
|E. Betancourt
|-
|4
|Grand Sensation (8)
|55
|H. Medina
|-
|5
|Golden Victoria (3)
|54
|Y. Díaz
|-
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 163,94 Placés: 155,76 y 259,88. Exacta: 1,002,12. Trifecta: 3.299,69. Superfecta: 37.113,97.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Huracán Luis (2)
|54
|Winder Veliz
|467,78
|2
|RayCharles (4)
|55
|H. Medina
|-
|3
|Tibu (PAN) (11)
|55
|F. Quevedo
|-
|4
|Sr. Gato Pardo (13)
|56
|Y. González
|-
|5
|Chamuel (12)
|54
|J. Lugo Jr.
|-
Entrenador: Asdrubal Rojas. Ganador: 467,78. Placés: 292,56 y 446,87. Exacta: 4.21646. Trifecta: 14.102,81. Superfecta: 78.262,85. Triple Apuesta: 2.306,66. Súper Pool de 4: 11.860,29. Doble Perfecta: Sin aciertos. 5y6: (49448) boletos con 5 que pagan Bs. 2.129,02 c/u. (11553) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 35.151,36 c/u. Loto Hípico: 1.806,84.