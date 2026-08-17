Así quedaron los resultados de las carreras de La Rinconada 16-08-2026

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Este domingo 16 de agosto de 2026 se celebró la reunión número 32 de la presente temporada, que contó con una atractiva cartelera de 13 competencias, y cuyos resultados acapararon la atención de toda la afición por el LXXI Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI) cuya ganador fue para el potro Teniente Dan, montado por el jinete profesional Jhonathan Aray para los entrenamientos de Riccardo DÁngelo, quien se doble coronó con ejemplares distintos, luego de haber ganado el Clásico Cría Nacional G1 con Big Valdi y Jaime Lugo en la silla.

Ganadores: Carreras Destacadas R32 La Rinconada Datos hípicos

En el ámbito de los profesionales del sillín, el jinete Jaime Lugo Jr resultó el pas destacado al ganaro dos carreras y de manera seguida dentro del juego del 5y6 Nacional. con los purasangres Toda Una Rubia y Mister Will respectivamente.

Asimismo, en el renglón de los preparadores, Riccardo D'Angelo logró sumar dos triunfos más a su cuenta personal, y además se quedó con la prueba más importante de la jornada hípica, el Clásico República Bolivariana de Venezuela GI, con el recién estrenado ganador, Teniente Dan y cerrar la temporada de la Triple Corona Nacional del 2026..

Monto Sellado: 5y6 Reunión 32 La Rinconada

Asimismo, el juego del 5y6 recolectó el monto récord sellado de Bs. 751.970.070,00,

A continuación mostramos los resultados completos de la reunión dominical en el óvalo caraqueño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Thunder White (6) 54 Ivan Pimentel Jr. 171,03 2 Magnun (7) 55 J. Aray - 3 Bonell Bonell (4) 50 S. Yanez - 4 Lightning Spirit (2) 54,5 M. Romero - 5 Soy Sabanero (8) 53 R. Rondón -

Entrenador: Henry Trujillo. Ganador: 171,03. Placés: 110,00 y 100,00. Exacta: 390,20. Trifecta: 682,71. Superfecta: 2.809,59.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Bulma (1) Subida 51 Yamper González 174,36 2 Muscle Maiden (USA) (2) Subida 53 J.D Calicho - 3 Miss Coco (5) Subida 53 F. Márquez - 4 Monegasca (4) Subida 54 Fra, Velásquez - 5 Queen Rhaenyra (6) Bajada 50 S. Yanez -

Entrenador: Deibys Guevara. Ganador: 174,36. Placés: 110,00 y 156,52. Exacta: 426,55. Trifecta:1.258,41. Superfecta: 5.044,22.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Brother Will (10) 54 Samuel Yanez 110,00 2 Prince of Success (1) 54 W. Veliz - 3 The King Zeus (4) 54 J. Nava - 4 El Gran Solinero (5) 54 J. Alvarado - 5 Ademán (7) 54 H. Medina -

Entrenador: Jesús Romero Rojas.. Ganador: 110,00. Placés: 110,00 y 110,00. Exacta: 240,16. Trifecta: 838,94. Superfecta: 9.840,60.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 The Fieldier Jr. (9) 56 Jean Carlos Rodríguez 147,39 2 Poloroid (8) 51 J.D. Calicho - 3 Red Time (5) 52 L. Funez Jr. - 4 Gran Euro (1) 53 Fel. Velásquez - 5 Canciller (7) 55 J. Aray -

Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 147,39. Placés: 113,42 y 217,71. Exacta: 10.777,48. Trifecta: 20.490,95. Superfecta: .

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Yarel (2) Subida 55 Fel. Velásquez 1.523,49 2 Luna Nueva (4) Subida 52 L. Funez Jr. - 3 Rose Sensation (8) Subida 53 S. Yanez - 4 Gran Nasya (3) Subida 54 W. Veliz - 5 Bienmesabe (7) Subida 55 Jer. Alvarado -

Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 1.523,49. Placés: 540,23 y 291,62. Exacta: 23.239,82. Trifecta: 20.795,76. Superfecta: Sin aciertos.

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Priyanka (1) 53 Hemirxon Medina 377,57 2 Gemma Nascosta (3) 52 O. Medina - 3 Bellsonhershoes (USA) (7) 56,5 J. Lugo - 4 Fairytale (4) 53 F. Quevedo - 5 Larastone (8) 50 J.S Contreras -

Entrenador: Oscar Manuel González. Ganador: 377,57. Placés: 142,27 y 483,64. Exacta: 5.256,90. Trifecta: 8.761,07. Superfecta: 31.470,40.

SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 129,1

LXXI Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Teniente Dan (5) 53 Jhonathan Aray 657,92 2 Big Valdi (2) 53 J. Lugo - 3 Triunfante (3) 53 R. Capriles - 4 Pontevecchio (6) 53 H. Medina - 5 Jofiel (1) 53 W. Veliz -

Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 657,92. Places: 271,82 y 111,54. Exacta: 2.216,49. Trifecta: 7.526,18. Superfecta: 6.512,15.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Grand Gala (USA) (1) 57 Yonkleiver Díaz 154,56 2 Gran Amelia (3) 50 L. Funez Jr. - 3 Madagascar (8) 53 H. Medina - 4 Barbara Guadalupe (10) 53 W. Veliz - 5 De Lara (6) 53 M. Romero -

Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 154,56. Placés: 141,16 y 1.566,76. Exacta: 4.427,35. Trifecta: 57.977,30. Superfecta: 97.063,02. Pool de 4: 109.748,15

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 The Last Dance (9) 54 Oliver Medina 163,78 2 Time Report (4) 57 W. Veliz - 3 Navegante (2) Subido 52 Fel. Marquez - 4 Barbarroja (3) Subido 53 J. Lugo Jr. - 5 Chon Brady (1) Subido 53 Y. González -

Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 163,78. Placés: 160,88 y 154,47. Exacta: 568,40. Trifecta: 2.447,69. Superfecta.10.331,98. Triple Apuesta: 4.833,08. Doble Perfecta: 5.498,67.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Toda una Rubia (1) 56 Jaime Lugo Jr. 224,28 2 Miss Morgan (USA) (5) 57 J. Aray - 3 Craigh Na Dun (6) 54 F. Marquez - 4 Vienna Dinamita (2) 54 S. Yanez - 5 Mitología (3) 54 J. Lugo -

Entrenador: Antonio Martínez. Ganador: 224,28. Placés: 144,14 y 200,99. Exacta: 528,28. Trifecta: 1.341,41 Superfecta: 10.028,84.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mister Will (3) 54,5 Jaime Lugo Jr. 479,98 2 Niño del Cielo (1) 54 Y. González - 3 Almendares (10) 52,5 O. Medina - 4 Wadi al Kouf (USA) (8) 58,5 J. Aray - 5 Alcalá (7) 53,5 A. Chirinos -

Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 479,98. Placés: 227,53 y 157,97. Exacta: 1.172,56. Trifecta: 4.487,64. Superfecta: 6.740,02.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 89,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Gypsy Queen (7) 56 José Gabriel Contreras 163,94 2 Make Sense Of It (USA) (2) 57 J.D.Calicho - 3 Aslaug (6) 55 E. Betancourt - 4 Grand Sensation (8) 55 H. Medina - 5 Golden Victoria (3) 54 Y. Díaz -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 163,94 Placés: 155,76 y 259,88. Exacta: 1,002,12. Trifecta: 3.299,69. Superfecta: 37.113,97.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Huracán Luis (2) 54 Winder Veliz 467,78 2 RayCharles (4) 55 H. Medina - 3 Tibu (PAN) (11) 55 F. Quevedo - 4 Sr. Gato Pardo (13) 56 Y. González - 5 Chamuel (12) 54 J. Lugo Jr. -

Entrenador: Asdrubal Rojas. Ganador: 467,78. Placés: 292,56 y 446,87. Exacta: 4.21646. Trifecta: 14.102,81. Superfecta: 78.262,85. Triple Apuesta: 2.306,66. Súper Pool de 4: 11.860,29. Doble Perfecta: Sin aciertos. 5y6: (49448) boletos con 5 que pagan Bs. 2.129,02 c/u. (11553) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 35.151,36 c/u. Loto Hípico: 1.806,84.