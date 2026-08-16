Riccardo D’Angelo hace historia con Teniente Dan en el Clásico República Bolivariana de Venezuela GI

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La tarde de este sábado en el hipódromo La Rinconada se disputó una nueva edición del Clásico República Bolivariana de Venezuela GI, como último paso de la Triple corona Nacional de la temporada actual en recorrido de 2.000 metros y donde participaron seis potros nacionales tresañeros.

La Rinconada: Riccardo D’Angelo hace historia con Teniente Dan en el Clásico República Bolivariana de Venezuela

El entrenador Riccardo D´Angelo logró la doble corona nacional con ejemplares en la presente temporada, al conseguir este domingo con el potro Teniente Dan el triunfo en el clásico de cierre con la monta del jinete profesional Jhonathan Aray para los colores del Stud Alabama PB, y se une al potro Big Valdi, triunfador del Clásico Cría Nacional GI.

Los ejemplares favoritos de la carrera, los ganadores Pontevecchio y Big Valdi se encargaron de marcar los parciales de la carrera, al pasarlos en 25 segundos en los primeros 400 metros, 49,2 en la primera media milla y los tres cuartos de milla en 73,4 y los 1.600 metros en 101, donde aparecería con un increíble remate Teniente Dan para ganar en 2.000 metros en 129,1.

Los dividendos de la prueba fueron de Bs. 657,92 a ganador, y el place y de Big Valdi en Bs. 271,82. La pizarra fue completada por Triunfante, cuarto, Pontevecchio y cerró la pizarra Jofiel.