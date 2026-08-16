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El Hipódromo La Rinconada tiene la tarde de este domingo, la celebración de la reunión hípica número 32 del año con una jornada de 13 carreras donde se disputará el Clásico República Bolivariana de Venezuela G1 para potros de tres años en distancia de 2.000 metros, y el juego del 5y6 Nacional a partir de la octava prueba.

La Rinconada: Esta es la condición física del jinete José Alejandro Rivero luego de su rodada

A la altura de la quinta competencia de la jornada dominical se disputó una prueba para yeguas nacionales e importadas de cinco años, ganadoras de una y dos carreras, en recorrido de 1.300 metros, donde la victoria la alcanzó por disposición reglamentaria, Yarel, del entrenador Ismael Martínez con la monta de Félix Velázquez.

En dicha carrera, el jinete del ejemplar Star Plus, José Alejandro Rivero rodó a la altura de los primeros 800 metros de la prueba, tras un tropiezo entre varios ejemplares como la importada Coach Sessa (USA).

El periodista Fermin Pérez Jr. en transmisión oficial de INH informó que la salud del jinete profesional, no presentó ningún tipo de daños o fracturas y que puede mantener y realizar las montas que aún le quedan en la jornada dominical.