Bajo la lupa la actuación de Marrakech el sábado en Valencia

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En la séptima carrera del día (la cuarta válida para el juego del 5y6), la yegua Marrakech (N° 02), un ejemplar de 459 kilos que contaba con el favoritismo de muchos, tuvo una actuación para el olvido. Desde el salto inicial se le vio incómoda. Su jinete, Samuel Yáñez, reportó formalmente en el informe de comisarios que la conducida "estuvo negada toda la carrera". Lo que indicó que enviaba el mensaje de no estar bien en su totalidad.

La Junta de Comisarios actúa con rigurosidad

Frente al evidente bajo rendimiento del ejemplar, la Junta de Comisarios del HINAVA, presidida por el Sr. Carlos Ramírez,. Amparados de forma estricta en el marco legal del deporte rey, aplicaron el Artículo N° 66 (literal “g”) y el Artículo 290 del Reglamento Nacional de Carreras (RNC).

De inmediato, ordenaron una solicitud de examen clínico completo y pruebas especiales a la División de Inspección Veterinaria para esclarecer el estado real de la yegua.

El Diagnóstico Clínico

El parte emitido por el cuerpo veterinario oficial del óvalo de Valencia fue contundente e inapelable:

Condición detectada: Claudicación del miembro anterior derecho.

Para el fanático de a pie: la yegua corrió lesionada o sintió la molestia en pleno esfuerzo, lo que en el argot hípico conocemos comúnmente como "estar manca" de una mano. Esto justifica por completo por qué se negó a emplearse a fondo en los 1.400 metros del recorrido.