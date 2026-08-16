Hipismo

Conozca el estado de salud del jinete que rodó este sábado en Valencia

El látigo estará sin montas en las próximas semanas mientras se recupera

Por

Saúl García
Domingo, 16 de agosto de 2026 a las 01:39 pm
Conozca el estado de salud del jinete que rodó este sábado en Valencia
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La tarde de este sábado 15 de agosto del 2026 se realizó en el hipódromo de Valencia, la jornada hípica número 20 del año, donde se disputaron nueve competencias y una de ellas, fue la Copa Tintoreto, la cual fue ganada por el purasangre maduro King Bulbs con la conducción del jinete aprendiz José Daniel Calicho y entrenado por Renny Verástegui.

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En la prueba selectiva de la jornada valenciana, participó el purasangre Ajilado, el cual tuvo la monta del jinete Alejandro Briceño para el entrenador Jesús Carfunjol Arteaga. Los cuales no pudieron terminar la prueba debido a que en los últimos 800 metros rodaría en plena competencia.

                 

La caída del ejemplar y posterior del jinete, provocó una lesión en la clavícula del jockey, por lo que tendría que ser operado este domingo para adelantar su recuperación.

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