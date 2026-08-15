Asi quedaron los resultados del sábado en Valencia 15-08-2026

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La tarde de este sábado 15 de agosto de completó la programación de carreras número 20 del año en el Hipódromo Nacional de Valencia, donde se disputaron nueve carreras, y una de ellas, fue la Copa Tintoreto, en su edición 2026, la cual fue ganada por el ejemplar King Bulbs con la monta del aprendiz José Daniel Calicho para el entrenador Renny Verastegui, mientras que el monto sellado del 5y6 Nacional de los sábados aumentó a los Bs. 136 millones de bolívares con más de 97.000 cuadros jugados.

HINAVA: Más destacados y resultados de la reunión número 20

El entrenador de purasangres de carreras Jesús Carfunjol Arteaga se convirtió en el más destacado de sus colegas, al conseguir cuatro victorias de nueve carreras que se realizaron, mientras que los jinetes Francisco Quevedo y el aprendiz Luis Funez Jr. sobresalieron con dos triunfos cada uno por el lado de los jockeys más destacados de la fecha.

Carfunjol Jr. comenzó la tarde sabatina con triunfos en las primeras dos carreras del sábado, mediante Compadre Toby en distancia de 1.400 metros con un tiempo de 86,1 y luego con Rebelde del Valle, balo la conducción de Josué Moreno con un crono de 75,1 en 1.200 metros recorridos. La tercera fotografía la alcanzaría en el juego del 5y6, a la altura de la segunda válida con Divergente, y Fernando José García en la silla del ejemplar, por último, en la tercera válida completaría el cuarteto de fotos con Magical Song y Luis Funez Jr. en el lomo del purasangre.

El aprendiz Luis Funez Jr. logró su doblete por medio de los ejemplares Compadre Toby y Magical Song del entrenador Jesús Carfunjol Jr. en la primera prueba del programa y en la tercera de las válidas dle 5y6, mientras que el líder de la estadística en Valencia, Francisco Quevedo, sumó dos más a su cuenta por intermedio de Perijanera en la primera del 5y6 y Endora en la cuarta válida en dupla con José Dislacio.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:86,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Compadre Toby (6) 53 Luis Funez Jr. 140,48 2 Rod Hendrick (2) 55 F. Quevedo - 3 Unstoppable (4) 51 J.D.Calicho - 4 El Gran Rocky (1) 50 Rub. Martínez - 5 Ram Power (5) 52 J. Moreno -

Entrenador: Jesus Carfunjol Jr. Ganador: 140,48 Placés: Exacta:309,97 Trifecta:196,67 Superfecta:

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Rebelde del Valle (1) 52 Josué Moreno 210,12 2 Conversión (2) 53 Os. Martínez - 3 Alter Ego (4) 50,5 J. Vasquez - 4 Clover Time (3) 54 Y. León - 5 Francois (6) 50,5 Rub. Martínez -

Entrenador:Jesús Canrfunjol Arteaga. Ganador: 210,12. Placés: 165,83 y 143,46. Exacta: 1881,00. Trifecta: 2.673,55. Superfecta: 1.275,09.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:86,3

COPA TINTORETO

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 King Bulbs (6) 54 José Daniel Calicho 343,43 2 Strenght Monster (5) 55 E. Graciel - 3 Masttery (4) 55 S. Yanez - 4 Forzesco (3) 54 J.G.Hernández - 5 Sobrador (2) 54 F.J García -

Entrenador:Renny Verastegui. Ganador: 343,43 Placés: 179,22 y 664,83. Exacta: 4.019,40. Trifecta: 4.094,98. Superfecta: 1.377,12.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:86,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Perijanera (4) 53 Francisco Quevedo 237,34 2 PicuadePericantar (1) 53 E. Graciel. - 3 La Suprema (8) 52 J. Rijo - 4 Balbi Moon (2) 53 Os. Martínez - 5 Sabana (3) 53 Fra. Velásquez -

Entrenador:Henfrick Alayón. Ganador: 237,34. Placés: 183,32 y 123,58. Exacta: 829,55. Trifecta: 1.848,79. Superfecta: 4.181,55. Pool de 4: 3.612,78.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA: 1.200 MTS - TPO:73,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Divergente (2) 55 Fernando José García 173,68 2 Gran Canelo (4) 51 J. Rijo - 3 RalfCrhistopher (7) 52 L. Funez Jr. - 4 Skydive (3) 51,5 S. Yanez - 5 Chateau Lafite (1) 55 Fra.Velsquez -

Entrenador: Jesús Carfunjol M. Ganador:173,68. Placés: 110,00 y 203,63. Exacta: 574,71. Trifecta: 806,76. Superfecta: 1.536,55. Doble Perfecta: 967,98.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:88,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Magical Song (4) 55 Luis Funez Jr. 200,73 2 Flecha Montón (3) 55 Fel. Velásquez - 3 La de Nino ()7 55 E. Graciel - 4 Valle del Mar (6) 53 J.D Calicho - 5 Marie Curie (2) 55 W. Veliz -

Entrenador:Jesús Carfunjol. A. Ganador: 200,73. Placés: Exacta: 688,64. Trifecta: 1.539,58. Superfecta: Triple Apuesta: 990,77.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:91

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Endora (4) 53 Francisco Quevedo 229,16 2 Voladora (1) 53 F.J.García - 3 Metamorphosis (6) 53 R. Osorio - 4 Caribbean Wonder (7) 53 Os. Martínez - 5 Money Royal (5) 53 J.G.Hernández -

Entrenador:José Dislacio. Ganador:229,16. Placés: 158,23 y 222,24. Exacta: 1.930,50. Trifecta: 4.934,76. Superfecta: 28.141,95.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:88

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Pompeyo (2) 53 Reniel Rondón 457,88 2 Party Prince (8) 53 Fel. Velásquez - 3 Work Time (4) 53 Y. León - 4 Mr. Oli (5) 53 R. Osorio - 5 Master Shot (1) 53 L. Funez Jr. -

Entrenador:Reynol Betancourt. Ganador:457,88. Placés:29343 y 162,84. Exacta: 1.100,95. Trifecta: 16.808,58. Superfecta: Sin aciertos

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Provenza (5) 53 Ender Graciel 486,56 2 Bella Antonella (7) 51 J. Rijo - 3 Corredora Ce (2) 51 S. Yanez - 4 Nice Time (6) 51 J.D.Calicho - 5 Frida (1) 53 F. Quevedo -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador:486,56. Placés: 350,08 y 427,29. Exacta: 5.903,98. Trifecta: 8.522,11. Superfecta: 78.090,86. Triple Apuesta: 8.437,36. Super Pool de 4: 22.093,77. Doble Perfecta: Sin aciertos. 5y6 Nacional *5* ( 5471) Bs. 3.489,47. 5y6 Nacional *6* ( 574) Bs. 128.289,65. Loto Hípico: 77.866,62.