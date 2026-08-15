Hinava: aumenta su recaudación a los Bs. 136 millones en el monto sellado

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El hipódromo Nacional de Valencia cumple este sábado 15 de agosto del presente año, la reunión número 20 del año con una agenda de nueve competencias y la celebración de la Copa Tintoreto, como la selectiva de la programación, antes del inicio del juego del 5y6 Nacional que se realiza en el coso valenciano.

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La primera de las carreras de la tarde sabatina se la ganó el ejemplar Compadre Toby con la monta del aprendiz Luis Funez Jr. y el entrenamiento de Jesús Carfunjol Jr. con un tiempo de 86,1 y un dividendo de Bs.140,48 a ganador para iniciar la jornada hípica.

Por su parte, la segunda de las no válidas, se la quedó el purasangre Rebelde del Valle con la conducción de Josué Moreno, en lo que, sería el segundo lauro de Jesús Carfunjol Jr. ahora en tiempo de 75,1 en 1.200 metros y un pago de Bs. 210,12 a ganador.

Por su parte, en la última de las no válidas, se disputó la Copa Tintoreto en su edición 2026, donde la victoria la alcanzó el purasangre de nueve años, King Bulbs con la monta del aprendiz José Daniel Calicho y la preparación de Renny Verastegui con un crono oficial de 86,3 en 1.400 metros.

El montó sellado del 5y6 sabatino alcanzó un nuevo tope general, al llegar a los Bs.136.363.475,00 de los cuales, se repartirán a los ganadores con seis ejemplares, Bs. 73.636.276,50, mientras que, a los cuadros ganadores con cinco ejemplares, se repartirán Bs. 19.090.886,50.